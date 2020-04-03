Фермеры опасаются банкротства и просят открыть рынки

«Пока мы ответа не получили – ни отрицательного, ни положительного», – сокрушается руководитель ассоциации, организующей в Праге самые крупные фермерские ярмарки.

Возобновление работы фермерских рынков, считает Иржи Седлачек, многим поможет выжить в условиях общего жесткого карантина. Иначе, опасается он, разориться в ближайшее время могут около 40 небольших семейных ферм. В актуальных условиях они лишены абсолютно всех доходов.

«С решением по поводу фермерских рынков надо спешить. На одном из самых известных фермерских рынков, который периодически открывался на так называемой «Наплавке», нижней набережной Влтавы в районе площади Палацкого, в течение сезона своей продукцией торговали до 300 чешских семейных фирм. В условиях карантина им не помогут альтернативные способы торговли – онлайн магазины и развоз заказов по домам. В этих случаях оборот очень маленький, а доставку организовать сложно. Конкуренция также велика. В крупных городах есть много фирм, предлагающих доставку продуктов на дом. Крупные компании фермеров легко обгонят и оставят без дохода. Для мелких хозяйств торговля на рынках является главным местом реализации продукции», – подчеркивает Иржи Седлачек.

Ну, а как же строгие санитарные правила, введенные правительством в целях ограничения распространения инфекции?

«Чтобы можно было открыть продуктовые рынки, нами была разработана специальная модель торговли, полностью отвечающая строгим требованиям гигиены. Мы добиваемся разрешения торговать для мелких производителей и семейных ферм. Продуктовые же магазины в Чехии работают», – говорит глава «Ассоциации фермерских рынков», вспомнив также об Австрии, Германии, а также еще ряде стран, где рынки считаются полноценным звеном системы обеспечения граждан продуктами питания, в том числе и в условиях эпидемии.

– «Разработанная система обеспечивает высокие гигиенические стандарты. Торговля должна осуществляться исключительно с транспорта фермеров, обеспечено необходимое расстояние между продавцом и покупателями. Прилавки должны периодически дезинфицироваться. В наличии будут средства индивидуальной защиты и обеззараживающие средства для рук».

Иржи Седлачек обязуется, что «Ассоциация» будет следить, чтобы оплата в подавляющем большинстве случаев производилась банковскими картами. А если речь пойдет о наличности, то в этом рассчитываться с покупателями будут только специально назначенные продавцы конкретных фирм, которые ни в коем случае не будут прикасаться к продукции, выставленной на прилавках.