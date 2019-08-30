Федерация еврейских общин: В чешском Интернете растет число проявлений антисемитизма

В Интернете, как подчеркнуто в сообщении Федерации еврейских общин, продолжают распространяться лживые, вульгарные и стереотипные утверждения, а также различные конспирологические теории. Наиболее живучей является теория о контроле над экономикой. Не исчезли также и оскорбительные заявления по поводу Холокоста.

Как подчеркивает Томаш Краус из Федерации еврейских общин, подспорьем для появления нападок такого рода является анонимная среда Интернета.

Однако в обозримом будущем, подчеркивает Томаш Краус, оскорбления, распространяемые в «общемировой паутине» могут стать в Чехии наказуемыми: «В этом году обе парламентские палаты подтвердили официальное определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом в память о Холокосте. Естественно, что, прежде чем оно войдет в обиход, пройдет определенное время. Чтобы антисемитские заявления стали наказуемыми необходимо также изменение Уголовного кодекса. Мы возможно, доживем и до этого момента».

Даниэль Дочекал, специалист по проблеме безопасности в Интернете, обращает внимание, что каждый гражданин уже сейчас может сообщить в полицию о любом опубликованном в сетях сообщение, которое ему кажется противозаконным. Можно сделать и больше, подчеркивает специалист: «В каждой из социальных можно заявить о недопустимом содержании комментариев, когда речь идет о проявлениях ненависти, оскорблениях… Если накопится достаточно много сообщений о недопустимости содержания того или иного конкретного комментария, есть шанс, что будут приняты меры».



С проявлениями антисемитизма в Чехии можно столкнуться не только в Интернете. Предприниматель Якуб Шваб занимается туристическим бизнесом и часто сопровождает своих клиентов из числа ортодоксальных евреев. Сам он также не скрывает своей национальности и носит на голове традиционную кипу.

«Когда вы, надев ермолку, идете по пражскому старому городу, сопровождая неортодоксального еврея, и говорите с ним на английском, окружающие могут и не подозревать, что вы их понимаете. Тогда они свободно говорят то, что думают. Иногда приходится выслушивать, мягко говоря, не совсем красивые вещи», – комментирует Якуб Шваб.

За шесть месяцев текущего года полицейские приняли 15 заявлений, касающихся проявлений ненависти по отношению к представителям еврейской национальности, результатом которых стало предъявление обвинений.