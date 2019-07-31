Фантасмагория на Карловом мосту – вандалы и исчезающие надписи

Вечером 15 июля двое граждан Германии 23 и 30 лет от роду были застигнуты полицейским патрулем на месте преступления – на одну из опор Карлова моста со стороны Малой Страны они нанесли спрейем огромную черно-синюю надпись. Полицию вызвал бдительный местный житель, наблюдавший акт вандализма собственными глазами. Злоумышленники, которые даже не пытались скрыться или выбросить баллончики с краской, попали в КПЗ. За порчу памятника архитектуры им грозило до трех лет реального тюремного срока.

Спустя три дня они предстали перед пражским судом, который вынес приговор в ускоренном режиме: год условно, депортация, запрет на въезд в страну на пять лет и крупный штраф. В суде молодые люди каялись, ссылались на горячительные напитки и незнание истинной ценности Карлова моста. Посол ФРГ в Чехии принес извинения за вандализм своих соотечественников, назвав их поступок «культурным варварством».

Карлов мост через Влтаву был возведен по приказу короля Карла IV. Строительство 520-метрового моста, соединяющего Старе Место и Малу Страну, продолжалось с 1357 по 1402 год.

Теперь ситуация изменилась – 29 июля стало известно, что немецкие адвокаты осужденных подали апелляцию на решение чешского суда. Вероятно, свою роль здесь сыграла сумма штрафа – нарушители должны заплатить по 120 тысяч крон, то есть по 4,5 тысячи евро каждый. Между тем, в ночь с 27 на 28 июля пятиметровая надпись с моста таинственным образом исчезла.

Реставраторы, которые только-только преступили к осторожному и постепенному устранению граффити, сейчас выясняют, как сказалось самочинная чистка на состоянии памятника. Специалисты взяли на анализ образцы камня, чтобы в лаборатории выяснить, не повредил ли его растворитель или какое-то другое химическое соединение.

Ситуацию комментирует сотрудник Института охраны памятников Александра Бурешова: «В данный момент надпись там не видна, по крайней мере, простым глазом. Мне кажется, там нет остатков краски. Безусловно, это так не делают, и поступать подобным образом не рекомендуется. Эти действия нам больше усложнили работу, чем помогли, потому что придется проводить анализ, выяснять, как этот неизвестный проводил свою чистку. Пока мало что можно об этом сказать».

Разумеется, в интернете тут же появились язвительные комментарии: «Дилетанты показали профессионалам, как работать быстрее и дешевле». Александра Бурешова считает, что это – естественная эмоциональная реакция людей, которым было крайне неприятно видеть надпись на своем любимом историческом памятнике.

Реставратор Ян Мьяртан, которому было поручено заниматься граффити, считает, что чистка производилась струей жидкости, и пока не ясно, были ли использованы химикаты. На облицовке он обнаружил остатки краски. Александра Бурешова уверена, что дилетантский подход недопустим: «Такая чистка может серьезно повредить поверхность. Мы не знаем, что этот человек использовал – какие материалы и какой метод – возможно, механический. Ответ на это даст экспертиза. Однако таким образом это делать было ни в коем случае нельзя». После лабораторных тестов, которые будут проходить несколько дней, реставраторы уберут все следы краски.

Полиция уже начала заниматься проверкой обстоятельств по делу «анонимного чистильщика», сообщила пресс-секретарь пражской полиции Эва Кропачова. Пока никто не взял на себя ответственность за эту ночную операцию, а камеры видеонаблюдения в этом месте не установлены.

Как уже было сказано, адвокаты немецких спрейеров опротестовали решение суда. Ситуация комментирует пресс-секретарь суда Праги Дана Шинделаржова: «Если сам обвиняемый или его адвокат опротестует постановление, он не обязан при этом приводить какие-либо аргументы».

Судебный секретарь назвала изменение позиции осужденных «кардинальным разворотом». В данный момент интересы спрейеров защищает немецкая адвокатская контора с филиалом в Праге. Новое слушание по делу назначено на 4 сентября. В ходе судебного заседания будет рассматриваться и вопрос необъяснимого исчезновения граффити.