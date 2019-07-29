Евростат: Жить долго, жить здоровым

Данные по Чехии чуть хуже среднестатистических по всему Евросоюзу. Жители Швеции, Норвегии и Мальты, то есть государств, которые в рейтинге занимают лидирующие позиции, начинают страдать от серьезных заболеваний на 8 – 10 лет позже.

«Тема, которая широко обсуждается не только за рубежом, но и в самой Чехии – это проблема повторных возвратов пациентов в больничные стационары. Как только человек становится клиентом медицинской системы, его уже очень сложно вырвать обратно за ее пределы. Очень важно уметь оказывать пациентам действенную помощь не только в стенах больничного стационара, но и у них дома, чтобы они не только могли, но и вынуждены были оставаться активными в рамках своего хозяйства, и не становились зависимыми от посторонней помощи», - говорит вице-президент чешской ассоциации эрготерапевтов Ольга Маркова, отмечая при этом, что самодостаточность пациентов положительно сказывается не только на их психическом и физическом здоровье, но и на продолжительности жизни.

Эксперты называют сразу несколько «факторов риска», которые существенно влияют на продолжительность здоровой жизни человека.

«Как известно, заболевания, которые представляют для пациентов наибольшую нагрузку, а именно заболевания сердечно сосудистой системы, раковые опухоли, заболевания дыхательной системы, сахарный диабет, ожирение, на восемьдесят процентов связаны с так называемыми «факторами риска». Главные из них – сидячий образ жизни, плохой рацион, курение, употребление алкоголя», - говорит замминистра здравоохранения Алена Штефлова.

И не в последнюю очередь, продолжает она, игнорирование сроков прохождения профилактических медосмотров. По данным чешского здравоохранительного ведомства, регулярно заходят к врачу лишь 60 процентов населения Чехии.

«У нас прекрасно налажена система скрининга, на выбор предлагаются самые разные обследования. Тем не менее, ответная реакция со стороны пациентов оставляет желать лучшего».

Научить чехов профилактической заботе о своем здоровье – одна из главных задач министерства на ближайшее время, заключает замминистра здравоохранения.

Дольше всех здоровье сохраняют шведы

Согласно заключениям агентства Евростат, по продолжительности здоровой жизни среди европейцев лидируют жители Швеции, Норвегии, Мальты и Испании. Среди пожилых европейцев на первых позициях появляются еще и Ирландцы.

Ныне 65-летним шведам в среднем предстоит еще 8 лет здоровой жизни, а шведкам – 7 лет. Меньше всех продолжительность здоровой жизни оказалась у латышей — 50,6 года в случае мужчин и 52,2 года для женщин.