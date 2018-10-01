Eвросоюз голосует на чешских муниципальных выборах

– Насколько высока избирательная активность иностранцев в стране, которая, по мнению социологов, отчасти является также показателем степени их интеграции в чешское общество?

– Согласно данным Министерства внутренних дел по итогам августа, о готовности проголосовать за своих кандидатов сообщили почти 3070 иностранцев. Преобладают среди них граждане Словакии, Германии и Польши, что неудивительно: словаки наряду с украинцами являются наиболее многочисленным национальным меньшинством в Чехии. Вдобавок многие словаки, как и поляки, ездят к месту работы через границу, а на выходные возвращаются домой. Далее по численности идут вьетнамцы, русские, немцы и поляки. Однако поскольку к участию в выборах допускаются только граждане ЕС, украинцы, русские и вьетнамцы в списке избирателей не фигурируют.

В настоящее время в Чешской Республике легально проживает свыше полумиллиона иностранцев – такая ситуация на территории страны сложилась впервые. Причем за последние три года число иностранцев, приехавших в Чехию ради работы или учебы, возросло втрое. По данным избирательных участков разных городов и сел ЧР, в списке избирателей в текущем году числятся граждане Швеции, Латвии, Италии, Франции, Венгрии, Греции и других стран.

Вразрез с чешским законом

– Интересен и тот факт, что право избирать в муниципальных выборах иностранцы получили вовсе не на основе закона, а по рекомендации Министерства внутренних дел …

– Да, МВД 30 мая текущего года порекомендовало, причем вразрез с ныне действующим Законом о выборах в органы местного самоуправления, зарегистрировать в качестве избирателей в этих выборах не только граждан стран ЕС с постоянным местом жительства в Чехии, но и тех, кто имеет здесь лишь вид на временное жительство, если они сами этого пожелают.

Внести изменения в Закон о муниципальных выборах предлагал депутатам Нижней палаты еще Милан Хованец в бытность министром ведомства внутренних дел, однако в январе 2017 года народные избранники отклонили его предложение. Нынешний глава МВД Ян Гамачек встал на защиту последней интерпретации чиновников отдела по организации выборов данного ведомства. Он подчеркнул, что избирательные права граждан ЕС обеспечиваются в «соответствии рекомендации общеевропейского нормативного постановления, которое стоит выше чешского закона». Однако началось все еще раньше, отправной точкой стал вердикт Краевого суда г. Брно, в который подал иск гражданин Словакии. Он обжаловал действия совета одного из брненских районов, отказавшего ему в участии в муниципальных выборах исключительно по той причине, что у него было право временного проживания в Брно. Суд принял решение в пользу истца. Что касается возможности участия иностранцев из стран ЕС с ПМЖ в муниципальных выборах, она появилась у них уже с 2004 года.

– Граждане стран ЕС из числа временно проживающих в республике, заинтересованные в участии в выборах в муниципальные советы, должны зарегистрироваться по месту жительства заранее, не позднее 3 октября, не так ли?

– Да, как подтвердила Клара Пекницова из пресс-отделения МВД, «иностранцы из государств ЕС с временным видом на жительство (ВНЖ) в ЧР должны быть внесены в дополнительный список избирателей. Только в таком случае можно удовлетворить их право на участие в муниципальных выборах».

В августе в этих дополнительных списках числилось 3069 граждан из стран ЕС. Инициаторы опроса посредством сервера iROZHLAS.cz стремились выяснить, насколько за счет этой категории избирателей в целом увеличилось число тех, кто придет к урнам, однако безуспешно. Населенные пункты информированы лишь о том, какую часть чешского электората составляют иностранцы, однако не выделяют их в отдельные группы с учетом различия оформления временного и постоянного вида на жительство. Наряду с этим, граждане других стран ЕС могут также выдвигать собственную кандидатуру в местные органы самоуправления, подписать петицию в поддержку любого кандидата и стать членами районной избирательной комиссии.

