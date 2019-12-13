Европейский зелёный договор-2050 и атомная победа Чехии

Большая часть стран, которые принимали участие в дискуссиях, были изначально готовы сразу принять положение о необходимости уравновесить объём эмиссий углекислого газа в атмосферу при помощи тех или иных мер – например, путём высадки деревьев. Однако Чехия, Польша и Венгрия попросили принять во внимание особенности функционирования их энергетического сектора.

В процессе дискуссий стало ясно: правительство Чехии полагает, что переход к «климатическому нейтралитету» обойдётся стране очень дорого. Об этом написал в своём Твиттере премьер Андрей Бабиш:

«Европейский союз должен признать атомную энергию одним из источников энергии, не производящих эмиссии. Некоторые государства по-прежнему против. Мы должны переубедить их с помощью Европейской комиссии. Затраты на переход к «углеродному нейтралитету» будут астрономическими. Уже сейчас мы оцениваем их в 675 млрд крон. Мы хотим, чтобы Евросоюз учёл этот факт в следующем бюджетном периоде».

Премьер также настаивал на том, чтобы в финальной версии текста договора было сказано, что для достижения «климатического нейтралитета» можно использовать ядерную энергию. Одна из версий текста, в которой говорилось, что страны имеют право сами распоряжаться своим «энергетическим миксом», Андрея Бабиша не удовлетворила, свои доводы он озвучил прессе перед вылетом в Брюссель.

«Меня вчера спрашивал люксембургский премьер, почему мне этого недостаточно. Потому что я опасаюсь, что когда мы решим все вопросы государства с ČEZ (крупнейший поставщик электроэнергии в ЧР – прим. ред.) и приступим к строительству атомных сооружений, то Европейская комиссия и такие страны, как Австрия, начнут блокировать наши действия и мешать строительству. Нам нужна гарантия», - заявил чешский премьер.

Атому быть!

После ряда заседаний и обсуждений требование чешского политика по поводу атомной энергии было услышано. В финальном тексте договора в итоге значится следующая фраза: «Некоторые союзные государства дали понять, что используют атомную энергию как часть своего «энергетического микса». Андрей Бабиш остался удовлетворён результатом переговоров; нынешнее заседание Европейской комиссии прошло «гораздо лучше, чем в прошлые разы», цитирует премьера портал Echo24.cz.

«Все этому сопротивлялись, я не совсем понимаю, почему они этого не хотели. Самый сильный отпор наблюдался со стороны Австрии и Люксембурга. Однако важно то, что мы озвучили: если мы хотим достичь углеродного нейтралитета к 2050 году, то без атомной энергии нам не обойтись. Мне удалось этого добиться, я доволен», - прокомментировал ситуацию Андрей Бабиш.

Наиболее активно восстали против идеи чешского премьера о применении атомной энергии главы Австрии и Люксембурга. По их мнению, сектор ядерной энергетики не должен существовать за счёт средств из фондов Евросоюза. Андрей Бабиш, в свою очередь, назвал желание австрийцев уйти от атома «смешным».

Эмиссии - чья это проблема?

Подписание Европейского зелёного договора поддержал и министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. В беседе с ČTK он заявил, что стоит поддерживать данную политику, однако при этом определить, насколько она экономически и социально справедлива. Далее Петршичек выразил сомнение, что Евросоюз сможет самостоятельно решить проблему эмиссий парниковых газов, так как на его счёт приходится менее десяти процентов выбросов углекислого газа; он также подчеркнул, что для угольных и промышленных регионов такая резкая смена декораций будет непростой, и поддержал тем самым мнение Андрея Бабиша.

Кроме того, министр иностранных дел полагает, что новый зелёный договор послужит примером для подражания тем государствам, которые пока что отказываются вводить изменения в энергетическом секторе в направлении «углеродного нейтралитета» (Китай, Индия).

«Раньше или позже и они увидят, что климатические изменения оказывают влияние на их население, и начнут стремиться к тому, чтобы поучаствовать в решении данной проблемы», - уверен Томаш Петршичек.

Финансы и законы

Одной из мер, призванной помочь «угольным» государствам выйти на «зелёную» тропу, должен стать специальный инвестиционный фонд с объёмом средств в 100 млрд евро (около 2,5 биллионов чешских крон). Это предложение вынес на обсуждение на саммите Андрей Бабиш. К странам, которые смогут из него черпать, относятся, прежде всего, Польша и Германия (промышленные области), без внимания не останутся и другие страны, включая Чехию.

Решающее значение будут иметь конкретные законодательные нормы, разработка которых назначена на следующий год, сообщает портал Enviweb.cz. 8 января 2020 года будет обсуждаться создание фонда Just Transition Fund, из средств которого предполагается финансировать изменения по направлению к углеродно-нейтральной экономике. В феврале того же года Европейская комиссия планирует представить Climate Law – Климатический закон, главный инструмент для перехода к европейскому «климатическому нейтралитету».