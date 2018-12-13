Европейская комиссия временно лишила Чехию субсидий

Соответствующий пункт, вынесенный на обсуждение, так и назывался: «Конфликт интересов и охрана бюджета ЕС в Чешской Республике».

«Это действительно исключительный случай: во-первых, потому, что речь идет о конфликте интересов, а тем более конфликте интересов премьера одного из государств-членов Евросоюза. Во-вторых, по той причине, что чешское правительство и чешский премьер допустили, чтобы этот вопрос открыто обсуждался на пленуме Европейского парламента, чтобы он стал темой для политической дискуссии. Это, на мой взгляд, беспрецедентная ситуация», - прокомментировал развитие событий зампредседателя европейского парламента Павел Теличка.

По словам Эттингера, прозвучавшим на пленуме Европарламента, комиссия ранее направила чешскому правительству официальное предупредительное письмо.

«Средства из европейской казны перестали поступать в страну с момента вступления в силу новых бюджетных правил, то есть со 2 августа текущего года. Если юридические вопросы останутся нерешенными, и конфликт интересов будет продолжаться, мы не намерены возобновлять выплату дотаций», - цитирует слова Эттингера агентство ЧТК.

По мнению Юридической службы Европейской комиссии, Андрей Бабиш лично заинтересован в экономическом успехе холдинга Agrofert и во главе правительства может влиять на принятие решений, связанных с использованием средств, поступающих из бюджета Европейского Союза.

Как было заявлено, в январе будущего года начнется совместный аудит чешского правительства и европейских органов по проектам, которые уже реализовались или реализуются за счет европейских средств.

«Логично, что в случае выявления каких-либо проблем, например, в связи с конфликтом интересов или по любой другой причине, Европейская комиссия вправе требовать возврата выплаченных ею средств от получателя дотаций, которым является Чешская Республика. А далее государство может требовать компенсаций от отдельных фирм», - объяснил Теличка.

Премьер Бабиш, в свою очередь, заявил, что прекращение выплат евродотаций касается исключительно фирм, входящих в состав холдинга Agrofert.Таковых, в общей сложности, более двухсот.

«Министерство финансов получило информацию, что дотаций лишается Agrofert. Так что никаких изменений ожидать не стоит. Господин Эттингер вчера ясно сказал об этом. Сейчас я этим заниматься не хочу, я улетаю в Брюссель, и у меня наверняка появится возможность спросить об этом лично господина Юнкера», - сказал Бабиш «Чешскому Радио».

Премьер основал транснациональный холдинг Agrofert в 1993 году и владел им до февраля 2017 года, когда, будучи его единственным акционером, передал компанию в руки двух трастовых фондов - AB private trust I и AB private trust II.

