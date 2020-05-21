Европа активно обсуждает режим на совместных границах

«Эти меры останутся в силе и после 26 мая. Сейчас мы обсуждаем вопрос, когда их отменить, 8 или 15 числа следующего месяца? На данный момент мы склоняемся к мнению, что это произойдет в середине июня», - сообщил Мартин Смолек.

По более ранним заявлениям министра иностранных дел Томаша Петршичека, важно воспрепятствовать въезду в страну гражданам государств, в которых эпидемиологическая ситуация пока неудовлетворительна. Как сообщают чешские эксперты, к ним можно на данный момент отнести Италию, Францию или Бельгию. Для Чехии также важно, чтобы туристы из этих государств не попадали на территорию Чешской Республики транзитом через Германию и Австрию. Именно поэтому бессмысленно вводить разный режим на чешско-австрийских и чешско-немецких границах, подтвердил Смолек.

Существуют опасения, что очагом второй волны эпидемии в Чехии могла бы опять стать соседствующая с Хорватией Италия. Эпидемиологи напоминают, что наибольшее распространение Covid-19 в Чехии наблюдалось после возвращения лыжников из Австрии, которые там находились в контакте с итальянскими туристами. Проблематичной остается также Франция.

«Согласно европейскому законодательству, туристов следует различать не по национальности, а по регионам, из которых они приезжают. Однако, с нашей точки зрения, разобраться в эпидемиологической ситуации отдельных итальянских регионов не представляется возможным, соответственно мы будем рассматривать ситуацию в государствах в целом».

Именно мнение эпидемиологов является решающим в вопросе открытия границ, подчеркнул Смолек.

«В настоящее время все идет к тому, что Евросоюз как единое целое распределит страны по мере риска, так как это сделала Чехия в самом начале наступления пандемии. Сейчас мы говорим только о Европе, но впоследствии те же критерии начнем применять и к остальным государствам мира. Будет создана система «светофор»: страны будут распределены на зеленые, желтые и красные. К «зеленым» можно отнести государства с минимальным уровнем риска - ниже, чем в Чехии. В эти страны можно будет выезжать, а также возвращаться из них без каких-либо ограничений. К «оранжевым» государствам относились бы страны с эпидемиологической ситуацией, соответствующей Чехии. В данном случае уместно еще какое-то время требовать от приезжих анализ на Covid-19 или направлять их на карантин. «Красные» государства оставались бы закрытыми».

В преддверии летних отпусков, МИД будет настоятельно рекомендовать гражданам Чехии, чтобы они выбрали для своих путешествий «зеленые государства». Из морских - это Греция и Хорватия, хотя у последней названной страны проблему представляет тесная близость и связи с Италией.

«Наша позиция - двояка. Еще буквально недавно мы в течение полутора месяцев активно репатриировали наших граждан из-за рубежа, а сейчас мы же стремимся обеспечить им возможность выехать опять за границу. Логично, что тем и другим занимается именно МИД. С учетом накопленного опыта и в возможном ожидании второй вспышки пандемии, мы стараемся очень тщательно взвешивать, куда стоит, а куда не стоит ездить. Этому будут соответствовать и наши рекомендации туристам», - подтвердил Смолек.

Смолек не исключает, что список «разрешенных государств», в итоге, окажется длиннее. МИД не может людям запретить выехать за границу, подтвердил замминистра. Кто путешествует в страну, в которую ездить не рекомендуется, делает это на свой страх и риск. МИД обязан оказать помощь такому человеку лишь в случае непосредственной угрозы его жизни, подытожил Смолек.