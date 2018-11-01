Еврокомиссия – против дезинформации, но без Министерства Правды

Опасность возрастает по мере приближения выборов в Европарламент 2019 года, считает Вера Йоурова, еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и равенства возможностей.

«Мы все оставляем свой так называемый «цифровой след» – в Интернете содержится огромное количество очень личной частной информации о каждом из нас, и если кто-то нацелит на вас политическую пропаганду, вам не удастся избежать ее давления», – поделилась своими опасениями Вера Йоурова в интервью «Чешскому Радио». Еврокомиссар напомнила, что Еврокомиссия может лишь предупреждать отдельные страны об опасности и давать рекомендации, как противостоять кибератакам и защищать личные данные граждан. Крупным потрясением стал скандал с британской компанией Cambridge Analytica, которую обвинили в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. В СМИ попали записи разговоров менеджеров компании, из которых можно сделать вывод, что ее сотрудники брали взятки за дискредитацию политических деятелей.

Реклама навязывает не только пылесосы, но и идеологию

«Личные данные используют для большей эффективности целевой рекламы, когда вам хотят продать пылесос или туфли, но в тот момент, когда вам хотят «продать» политика, партию или идеологию, то это уже гораздо хуже, поскольку люди не подозревают, что стали объектом воздействия. Именно поэтому мы хотим, чтобы страны сделали более транспарентными политические кампании, которые проводятся в режиме онлайн, и одновременно не позволяли использовать личные данные. Чтобы новости не «сшивались» по заданным лекалам для манипуляции человеком, который об этом и не подозревает. Итак, то, что мы регулируем - это защита личных данных. Мы не регулируем и регулировать не будем, что есть правда, а что – ложь. Я читала, что мы якобы собираемся вводить цензуру. Это не так. Ложь не является противозаконной. Я лично забочусь о том, чтобы у нас тут не воплощались какие-то безумные проекты, не появилось "Министерство Правды"», – подчеркивает еврокомиссар.

«Мы не регулируем, что правда, а что ложь»

Сегодня, по словам еврокомиссара, Интернет-гиганты Google и Facebook прислушиваются к словам Еврокомиссии, поскольку Брюссель представляет 500-миллионный рынок ЕС. Цель переговоров с Facebook состоит в том, чтобы эта социальная сеть прекратила отбирать людей по их политическим предпочтениям, что она осуществляет с помощью слежки за поставленными «лайками» или просмотром политического контента.

«Facebook знает о нас абсолютно все – к сожалению, и о тех, у кого там нет собственного аккаунта. Мы стремимся, чтобы та бизнес-модель, которую они применяют с целью продажи своим клиентам большего количества товаров, не использовалась в политике», – подчеркивает еврокомиссар. В представлении Веры Йоуровой социальные сети должны предоставлять площадку для свободного и демократического обмена мнениями, поскольку, как говорил Т. Г. Масарик: «Демократия – это дискуссия».

«Мы хотим сделать так, что когда ты открываешь Интернет, и на тебя обрушивается политическая реклама, ты знал, что это – именно политическая реклама, которую ты можете прочитать, но не обязан это делать. У меня еще сильны воспоминания времен тоталитарного режима, когда мы все подвергались всепроникающей пропаганде. Мы хотим сохранить людям возможность знать, что именно они читают, и когда они получают политическую рекламу во время предвыборных кампаний, чтобы они об этом знали и не были просто пассивными объектами манипуляции».

Выборы в Европарламент 2019 под прицелом Кремля

При обсуждении проблемы фейков и манипуляций часто звучит слово «Россия», откуда, как считают в Брюсселе, на Европу по многочисленным каналам направляется поток дезинформации. Что намерена делать Еврокомиссия, чтобы оградить от подобного воздействия избирателей перед выборами в Европарламент?

«Могу сказать, чего мы делать не будем – ждать, пока это произойдет. Именно поэтому мы составили ряд рекомендаций для тех стран, которые особенно интенсивно подвергаются российской пропаганде. В Чешской Республике мы видим тревожные сигналы, подтверждающие, что здесь это происходит очень интенсивно – это подтверждают эксперты по безопасности, специалисты НАТО, различные исследования. Было бы фатальной ошибкой ждать, пока это произойдет, поэтому мы рекомендуем государственным органам оценить ситуацию, риски и создать налаженную систему противодействия».

К числу стран, которые, подвергаются наиболее массированному воздействию пропаганды со стороны Кремля, по мнению Еврокомиссии, относятся бывшие советские республики и сателлиты СССР – страны Балтии, Чехия и другие государства, находившиеся ранее в сфере советского влияния. Вера Йоурова считает своей миссией указывать на это западным партнерам, которые недооценивают уровень опасности. «Потому что у них нет подобного опыта, и они не видели русские танки перед своим домом», – подчеркивает еврокомиссар, которая уверена, что цель Кремля – расколоть европейское единство.