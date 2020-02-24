Еврейские столетия Колина: от раввина Лёва до Кафки и Холокоста

Еврейская община в Колине известна с XIV века – первое письменное упоминание относится к 1339 году, и на протяжении многих столетий она оставалась одной из самых крупных и значимых в Богемии. Рассказывает историк-краевед Мирослава Йоузова: «С 1504 года, после того как Пльзень изгнал со своей территории евреев, Колин становится вторым по величине центром сосредоточения еврейского населения после Праги. Этот статус сохранялся вплоть до XIX века, когда его обгонит город Теплице. До наших дней, за исключением нескольких домов, сгоревших в конце XIX века, еврейское гетто сохранилось практически полностью».

Большое место в истории еврейской общины Колина занимает Старое еврейское кладбище, основанное в 1418 году и действовавшее вплоть до 1887 года.

«Здесь насчитывается 2697 надгробий, хотя людей, на нем похороненных, куда больше – детям надгробия не ставили. Наше кладбище старше пражских, за исключением погребенного под бетоном погоста во Владиславской улице, относящегося к эпохе Пршемысла Отакара II. В Колине хоронили евреев со всех здешних земель. Самое известное надгробие – единственного сына раввина Лёва, который выучился на раввина в Праге и потом служил здесь, в Колине».

Считается, что именно его отец Йехуда Лива, или Лёв, бен Бецалель создал Голема – глиняного великана, превратившегося в самую известную легенду средневековой Праги. Среди интересных могил можно обнаружить надгробие Элиаша Самуэля Майзеля, умершего в 1621 году – камень украшен изображением мыши, символизирующей его имя. В центре погоста – пышное надгробие раввина Хаима вен Синая, возведенное в эпоху ренессанса, а могильный камень фабриканта Йозефа Вайссбергера относится уже к 1870-м годам и создан в стиле классицизма.

Как и у других еврейских общин Европы, иудейская история Колина не была безоблачной. В 1541 году король Венгрии и Богемии Фердинанд I Габсбург, ревностный католик, воспитывавшийся в Испании, решил «освободить» от евреев чешские города, в том числе Колин. Еврейская община под предводительством раввина Моисея Малостранского перебралась в Польшу. Однако сын Фердинанда Максимилиан II разрешил евреем проживание, и община в Колине вновь начала расти. В 1574 году тут уже насчитывалось 33 семьи. При этом вплоть до середины XIX века евреи могли жить лишь на специально отведенных им территориях.

«После 1848 года евреям было разрешено покинуть гетто, они могли селиться в любом месте. Большая часть евреев, проживавших в деревнях, перебирается в города. Евреи Колина переезжают из гетто на главную городскую площадь, где скупают живописные дома в стиле барокко, и продолжают жить уже там», – поясняет историк.

Родственные связи Франца Кафки

Евреи играли не последнюю роль в развитии промышленности Колина в XIX веке. «Среди самых известных имен можно назвать Йозефа Гайзбергера – современный городской спиртовой завод некогда входил в число его предприятий. Широкой известностью пользуется лимонад марки Koli – изначально это была фабрика по производству рапсового масла братьев Фишер. У одного из них – Якуба Фишера был сын Павел и два внука – Отокар и Йозеф. Отокар Фишер в годы Первой республики возглавил драматическую труппу Национального театра в Праге. Можно назвать и дядю Франца Кафки Филипа, к которому писатель очень часто приезжал».

Синагога в Колине – самая большая из всех, построенных на территории Богемии до XVIII века, и, наряду с пражской, остается, наиболее значительным памятником еврейской сакральной архитектуры.

«Первое упоминание о ней гласит: "В год Господень 1422-й была отремонтирована старая синагога". То есть эта синагога старше этой даты. В 1421 году город осадили гуситы, а когда Колин сдался, сожгли расположенный рядом доминиканский монастырь, так что пожар охватил и соседние здания. По нашим предположениям, уже в то время синагога была каменной, поскольку восстановили ее очень быстро. Вероятно, сгорела лишь крыша, которую заменили новой».

Позже евреи обратились с прошением расширить пространство храма за счет пристройки, а следующая часть была достроена в середине XIX века, и сегодня здание выглядит как единое целое.

Рихард Федер – один из пяти раввинов, переживших Холокост

Когда территория Чехии превратилась в протекторат нацистской Германии, еврейская община была уничтожена. «Из города проводилась транспортировка евреев, собранных со всей области Колина – так называемого оберландата – территории от Чешского Брода до города Гумполец. Здесь было сформировано три транспорта – 5, 9 и 13 июня 1942 года. Это были дни гейдрихиады (террора после уничтожения диверсантами Рейнхарда Гейдриха, исполнявшего обязанности протектора Богемии и Моравии – прим. ред.), и два транспорта отправили не в гетто Терезин, а непосредственно в лагеря уничтожения, поскольку это было местью за Гейдриха. К счастью, некоторым евреям удалось вернуться, в том числе раввину Рихарду Федеру – он был один из пятерых раввинов, переживших Холокост. Он смог восстановить как синагогу, так и новое еврейской кладбище, подвергшееся бомбардировке, и община здесь действовала до 1953 года», – рассказывает Мирослава Йоузова. Годы Второй мировой войны не пережило около 96% евреев Колина, эвакуацию которых Федер в 1939-е году тщетно пытался организовать.

В 1950-е годы в стране произошла реорганизация еврейских общин, и раввин Федер переехал в Брно, став впоследствии главным раввином Чехии. В Колине осталось только синагогальное братство, которое прекратило свое существование в 1970-е годы, а здание синагоги получил в собственность город, который использовал его как склад музея, а затем местного культурного центра. В 1990–2000 годы синагога была отреставрирована и сегодня является одним из главных памятников архитектуры древнего Колина.