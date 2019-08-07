Еще одному чеху, воевавшему за ДНР, предъявлено обвинение

«Национальный центр по борьбе с организованной преступностью возбудил в отношении одного человека, подозреваемого в терроризме, дело в связи с конфликтом на востоке Украины. Это житель Карловарской области, принимавший участие в боях против организованной украинской армии. Более подробную информацию об этом, как и о том, как он попал в Восточную Украину, прокуратура предоставлять не будет», подтвердил сообщение изданию Deník N сотрудник Верховной государственной прокуратуры Maртин Билы с тем, что процесс рассмотрения дела находится в начальной стадии.

– Просочилась ли какая-либо информация о том, располагает ли следствие весомыми доказательствами вины обвиняемого?

– В издании Deník N со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом расследования, сообщается следующее: «У следователей на руках есть достаточно доказательств для предъявления обвинения».

– Какое наказание предусмотрено чешским законодательством в таком случае?

– Участие на стороне никем не признанных прорусских сепаратистов чаще всего рассматривается как терроризм и наказуемо лишением свободы сроком от двенадцати до двадцати лет, напоминает Denik N. Заместитель Верховной прокуратуры ЧР Адам Башны совсем недавно пояснил, что, согласно законам Чешской Республики, присоединение к сепаратистам, воюющим на стороне сепаратистов против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано как преступление. Представитель прокуратуры в данном случае комментировал ситуацию с белорусом Алексеем Ф., постоянно проживающим в Чехии. Примерно две недели назад стало известно, что он по этой же причине обвиняется в терроризме, и ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас Алексей Ф. отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

На Донбассе воевало порядка пятнадцати чехов

– В ходе военных действий на востоке Украины с 2014 года погибли более десяти тысяч человек, среди них также несколько чешских граждан. Что известно об участии чехов?

– В СМИ несколько лет назад озвучивалось предположение о том, что на востоке Украины воевало около тридцати чехов. Судя по информации Deníku N, таких случаев может насчитываться более пятнадцати, хотя будущее может показать, что эта цифра больше. В мае 2019 года за терроризм был приговорен к трем годам условно Эрик Эшту, которому первоначально грозил 20-летний срок. Наказание суд смягчил потому, что обвиняемый активно к боям не подключался, и его действия не поставили жизнь кого-либо под угрозу. В начале этого года Deník N информировал о Павле K., который нашел общий язык с прорусскими сепаратистами в таком же молодом возрасте, как и Лукаш. Он также подозревался в терроризме.

– А как сложилась жизнь Лукаша Н. после того как он побывал в Украине?

– По данным следователей, Лукаш принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов четыре года назад, во второй половине 2015 года, и вернулся, в отличие от некоторых, живым и невредимым домой. В настоящее время он работает и проживает вместе с подругой в Муниципальной квартире в Карловарском крае.

Мать обвиняемого предоставила изданию лишь скупой комментарий по телефону: «Сын избегает общаться на эту тему, как и я. Нам посоветовали вообще об этом не говорить». Лукаш Н. (имя которого редакции Deník N. известно, однако пока было решено его не обнародовать), отказался говорить с журналистами, как и его адвокат Людмила Мацкова.

Что ими движет?

– Каковы мотивы этих молодых людей? Какое объяснение находят этому чешские специалисты?

– Некоторые эксперты полагают, что причина такого поведения кроется в специфической форме идеализма, особенно в случае молодых людей. «Они разочарованы развитием событий в мире и уверены, что являются составной частью этого конфликта, и что он их непосредственно касается. У них складывается ощущение, что их обязанность – отправиться туда воевать. Другие же едут туда из финансовых соображений либо потому, что реально связаны с этой страной», – полагает специалист в области политического экстремизма Ян Харват, сотрудник факультета социальных наук Карлова университета.

«В последние годы здесь появилась группа людей, которая демонстрирует экстремально сильную прорусскую позицию. Думаю, что она имеет вес только в интернете, но не в действительности. На основе этих взглядов, которые распространяются главным образом в социальных сетях и дезинформирующих СМИ, некоторые люди принимают решение присоединиться к сепаратистам и воевать», заключает Харват.