Эпилепсия – передовые методы диагностики и лечения в Чехии

В современном мире благодаря высоким технологическим возможностям медицины и биохимии стало реальным определить очаг эпилептоидной активности в головном мозге. Гораздо сложнее его ликвидировать. Что именно происходит с организмом человека во время приступа, объяснил Пршемысл Ирушка, врач и ученый из научно-исследовательской группы Физиологического института Академии наук Чешской Республики:

— Типичным и наиболее частым проявлением эпилепсии являются спонтанные и неконтролируемые приступы, во время которых происходит потеря сознания, мышечные спазмы и судороги, а также общая потеря контроля над собственным организмом. Причиной приступа является патологическая электрическая активность клеток в головном мозге, а также чрезмерное количество нервных клеток.

К сожалению, эпилепсия пока неизлечима, однако современная медицина может облегчить, минимализировать, а в некоторых случаях полностью устранить приступы у больного. Здесь, впрочем, необходим, комплексный подход: своевременная диагностика, совмещение неврологического, биохимического и физиотерапевтического лечения. По словам профессора Милана Браздила, главного врача Первой Неврологической клиники мединститута и больницы св. Анны в Брно и главы чешской Ассоциации клинической нейрофизиологии, диагностика и лечение эпилепсии в Чехии находятся на очень высоком уровне, сравнимом с западноевропейским, канадским и американским. Подробнее о результатах лечения данного заболевания рассказал Пршемысл Ирушка:

— Примерно семидесяти процентам пациентов помогает медикаментозное лечение – настолько, что через некоторое время признаки эпилепсии практически полностью проходят, люди живут полноценной жизнью, забыв о приступах. У некоторых детей эпилепсия может пройти даже без применения медикаментов. Также есть группа пациентов, которым необходимо постоянное лечение. Но, к сожалению, есть и другая категория больных – их около 30% – которым не помогает ни лечение отдельными препаратами, ни комбинации разных медикаментов. И именно эти пациенты являются главной мотивацией для нас, врачей и ученых, продолжать исследовать эту болезнь и искать новые методы лечения, чтобы помочь этим людям.

С этой целью был создан новый исследовательский центр, официальное открытие которого состоится в полдень 9 января 2019 года в пражском больничном комплексе Мотол. Работать здесь будет около двадцати врачей и ученых, целью которых станет соединение всех научно-медицинских направлений исследования эпилепсии: причины возникновения, типы развития и возможности лечения (от медикаментозных до операционных). Подробнее о новом центре рассказал Пршемысл Ирушка:

— Главной целью нового центра, который соединит в себе разные междисциплинарные исследовательские группы, станет помощь людям с эпилепсией – улучшение качества их жизни, устранение или максимальное смягчение приступов. Мы будем искать методы диагностики и эффективного лечения эпилепсии. Поскольку, как я уже говорил, каждый третий пациент не реагирует на классические медикаментозные методы, необходимо искать иные способы лечения. И тут новым словом должно стать именно междисциплинарное сотрудничество, ведь в этом центре бок о бок будут работать ученые, занимающиеся экспериментальными и клиническими исследованиями, молекулярные генетики, нейрохирурги и даже математики. В больнице Мотол уже действует клиника лечения эпилепсии, наша же цель будет в другом – исследование болезни, которое в будущем поможет и тем пациентам, которые сейчас страдают от неуправляемых типов эпилепсии.