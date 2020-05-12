Эпидемия коронавируса отступает, студенты-медики возвращаются к учебникам

«Из них свыше трех тысяч человек временно влились штат стационаров. Студенты-медики младших курсов чаще всего работали в группах распределения пациентов на приеме, например, измеряли температуру. Часть из них пополнила группы медиков, где не хватало людей по причине внедрения разных карантинных мер», – комментирует координатор работы добровольцев Методей Ренза, студент 3-го медицинского факультета Карлова университета.

В ряды «медиков-призывников» влился, например, Штепан Бартош, студент последнего курса Факультета общей медицины Университета имени Т.Г Масарика в Брно. В его обязанности входила координация работы врачебных бригад в реанимационных палатах, где лежали тяжелые пациенты с COVID-19. Штепан Бартош не отрицает, что сначала ему было страшно. Опасался он также и за здоровье своих родных и близких.

– «Но мы все-таки рискнули. Нас оказалось достаточно много. Я думаю, что в результате мы обрели хороший опыт».

«Для многих эта работа стала возможностью набраться опыта, пройти клиническую практику, которая, возможно, повлияет на окончательный выбор будущего места работы. Мы стремились распределять студентов туда, где они больше всего оказаться», – подчеркивает координатор Методей Ренза.

Студенты работали также и в центрах проверки населения на COVID-19, включая палатки, установленные в чешских городах и селах в период сплошного тестирования на наличие антител.

«Без студентов-медиков нам бы не удалось справиться с таким объемом работы. Невозможна была бы и обработка гигантского потока поступавшей информации», – комментирует директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек.

Кроме медиков, справиться с эпидемией государству помогали также старшекурсники медучилищ и будущие специалисты по социальной опеке населения.