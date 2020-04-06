Эпидемиолог: От коронавируса нужно защитить группу риска; остальные должны выработать иммунитет

В интервью каналу DVTV заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула заявил, что необходимо защитить от коронавируса группу риска — пожилых и больных людей, прежде всего страдающих диабетом и гипертонией. Остальные, по словам эпидемиолога, должны переболеть Covid-19 или иначе соприкоснуться с коронавирусом, чтобы выработать к нему иммунитет. «Речь идет о здоровых людях младшего возраста, у которых вирус пройдет на уровне гриппа», – прокомментировал свое заявление специалист.

По мнению Романа Примулы, жесткий карантин в Чехии нельзя поддерживать более двух-трех месяцев, и правила будут постепенно смягчаться. Часть закрытых торговых точек и спортплощадок откроется уже 9 апреля. Учащиеся смогут вернуться в школы в середине мая. При этом они должны будут носить маски. По словам главного эпидемиолога, вскоре могут быть, по крайней мере частично, открыться границы страны.

Также Роман Примула сообщил, что Китай предоставляет искаженные данные о количестве зараженных. Новые случаи появления инфицированных в КНР, по его словам, «не могут быть ввезенными из-за границы». Как положительный факт Примула отметил, что количество зараженных в Италии должно быть гораздо выше, чем обнаружено, и достигать 10 миллионов человек. Это означает, что летальность Covid-19 составляет не 15%, а лишь 2–3%.

Он заявил, что нет необходимости в поголовном тестировании населения. Правительство планирует проверить 17 000 человек в Южной Моравии, в Праге и нескольких других регионах страны, чтобы получить более точные данные. Роман Примула подчеркнул, что хотя сегодняшняя ситуация выглядит достаточно благоприятной, это еще не победа. «Мы выиграли первую битву, но не войну», – напоминает эпидемиолог, который борется с распространением коронавируса с самого начала эпидемии в Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не согласен с точкой зрения замминистра здравоохранения по поводу выработки у большинства населения страны иммунитета в результате заражения Covid-19. В интервью «Чешскому Радио» глава кабинета назвал эту идею «рискованной», заявив, что «не может себе представить подобное». Андрей Бабиш подчеркнул, что Чехия пойдет по пути «Умного карантина», что предполагает отслеживания перемещение инфицированных через данные телефона и банковских карт с последующей изоляцией и тестированием всех, вступавших с ними в контакт.