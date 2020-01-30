Энергичные линии Зденека Сыкоры

Выставочные залы Галереи Зденека Скленаржа на два месяца преобразятся в ателье художника, оставившего неизгладимый след в чешском изобразительном искусстве. Посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством живописца посредством уникальных документальных лент. Частью экспозиции станут также шедевры из области библиофилии - редкие издания книг с оригинальными иллюстрациями, созданными самим Сыкорой.

«Эта выставка поразит большинство посетителей своей открытостью. Это - абсолютное свидетельство. Ее автором является Ленка Сыкорова, которая с начала 80-х гг. прошлого века сопровождала Зденека Сыкору на его жизненном пути», - рассказывает галерист Скленарж.

«Он является одним из первых художников, если не самым первым, кто использовал при создании своих произведений компьютер – еще в 1962 году! Сыкора будет показан здесь самым экстремальным, и в то же время самым что ни на есть поэтичным образом».

«Я хотела, чтобы он был представлен здесь, в первую очередь, как человек, не только как художник. Чтобы стали понятными определенные аспекты его личности. Мы старались как можно вернее передать атмосферу, царившую у нас дома в ателье, чтобы и посетители могли ее прочувствовать. Они не только увидят его произведения, но и услышат голос Зденека Сыкоры, познакомятся с ним посредством кинокадров, с его манерой говорить, увидят его глаза, почувствуют энергию, которой он был преисполнен. Каждый, кто познакомится с ним, поймет, откуда она берется в его творчестве», - поделилась с «Чешским Радио» Ленка Сыкорова.

Галерист Зденек Скленарж так описывает творческий путь Сыкоры, известного своими абстрактными произведениями:

«В самом начале он был пейзажистом. Значение природы и местности, которое интригует человечество и живописцев всех эпох, Сыкора переосмысливает. В начале 70-х годов он создает мир линейных образов. Если посмотреть на небо, то мало кто из нас видит, что и оно является частью окружающей нас природы, обычно мы отождествляем понятие местности с видом горизонта. Сыкора входит в число тех первооткрывателей, которые полностью поменяли способ возникновения картины, и в этом заключается его гениальность».

Зденек Сыкора (1920-2011) родился в г. Лоуны, где прожил всю свою жизнь. Еще в студенческие годы начал увлекаться фотографией и живописью. После Второй мировой войны окончил Карлов университет по специальности «Художественное творчество» и «Дескриптивная геометрия». В 1947 году стал там же преподавателем, а в 1966 году доцентом живописи. Кроме педагогической деятельности занимался собственным творчеством. Стал членом группы «Кршижоватка» («Перекресток»), основанной в Праге в 1963 году. Сыкора – лауреат Ордена искусства и литературы, присуждаемого французским министром культуры (2003 г.) В 2005 г. он награжден австрийской премией «За заслуги в области художественного искусства».