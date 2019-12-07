Энциклопедии о космосе и история: Что читают современные чешские дети

Подавляющее большинство детских книг, которые можно найти на полках магазинов — классика. Поэтому беседу с Катершиной Стршедовой, богемистом и редактором интернет-портала iLiteratura, мы решили начать именно с нее. Нужно ли современным детям читать сказки, скажем, Божены Немцовой? Ведь большинство описанных там тем (жизнь в деревне XIX века) уже незнакомы им…

— Сказки, и не только чешские, рассказывают о борьбе добра и зла. Я имею в виду не только сражения сказочных существ, но и противостояние добра и зла в человеческом обществе и в каждом из нас. В этом плане классические сказки универсальны, а эпоху, в которой развивается сюжет, дети, как мне кажется, воспринимают скорее как декорации, как волшебный мир фей и гномов. К тому же некоторые сказки могут подсказать, как справляться с повседневными ситуациями. Например, многие из нас, в том числе дети, сталкиваются с противоречивыми требованиями оппонентов, не желающих прислушиваться к другому мнению. Здесь примером может служить сказка Божены Немцовой «Хитроумная дочь», которая выполнила все требования прокурора — прибыла к нему и не нагая, и не одетая, не верхом, но и не пешком — и так далее, доказав таким образом, насколько бессмысленными были эти приказы. Возможно, многим современным чиновникам не помешало бы освежить в памяти сюжет этой сказки.

Какая эпоха – такие и сказки

Из чешских сказок русским читателям наиболее известны именно произведения из сборника Божены Немцовой, в переводах на русский язык часто указывалось, что это чешские или словацкие народные сказки. Среди самых любимых — «Семь воронов», «Соль дороже золота» и, конечно же «Двенадцать месяцев», по мотивам которой Самуил Маршак написал пьесу, легшую в основу популярного в СССР мультипликационного фильма и других постановок. А какие еще авторы посвятили свое творчество написанию или собиранию сказок?

— В эпоху романтизма кроме сказок Божены Немцовой вышел также сборник «Букет» Карла Яромира Эрбена. Там древние поверья приведены в их первоначальном виде: сказочные существа беспощадны, а люди, которые поступают неправильно или даже просто, не задумавшись, озвучивают свои желания, бывают жестоко наказаны. В современном мире мало кто назвал бы «Букет» сказками, он гораздо ближе к фильмам ужасов. Однако нельзя забывать, что первоначально эти истории рассказывали не для того, чтобы дети поскорее уснули, а чтобы отвратить детей и взрослых от необдуманных поступков. Похожими можно назвать и сказки братьев Гримм. Однако, вернувшись к вашему вопросу, к классике уже можно, безусловно, отнести «Фимфарум» Яна Вериха, который особенно интересен тем, как автор работает и играет с языком и речевыми оборотами — русскоязычными читателям это могло бы напомнить заумь Велимира Хлебникова. А ведь дети сами часто играют с языком: как и в других областях, они и здесь проверяют, насколько далеко можно зайти в своих экспериментах — например, могут ли правила словообразования применяться ко всем подобным словам. И в своих сказках Ян Верих также экспериментирует с языком, что и неудивительно, ведь, в конце концов, он работал на чешской авангардной сцене в молодости.

Известно, что в эпоху социализма государство уделяло серьезное внимание выпуску детской литературы, на нее выделялись определенные квоты. Следили также за качеством, часто перепечатывали классические произведения. Существует ли сегодня какая-то государственная политика в этой области? Или все решает рынок?

— Я не эксперт в этой области, но, насколько мне известно, министерство культуры Чешской Республики поддерживает книгоиздательство в нескольких областях, и иллюстрированная детская литература вместе с комиксами является одной из них. Поэтому издатели сами должны решать, с какими проектами они будут работать и как их представят. Конечно, есть произведения, которые успешнее на рынке, чем другие, иногда из-за привлекательного оформления, иногда благодаря известности автора.

Учимся читая

Детская литература сильно изменилась: в Чехии, как и в России, перестали издавать книги по госзаказу, наполнявшие рынок рассказами о пионерах и достижениях социализма. Однако не меньшее влияния на литературу для детей оказало развитие современных технологий. Что интересно читать детям в эпоху интернета? Какие произведения получали премии в номинации «лучшая детская книга»?

— В последние годы на нашем рынке появилось много детских энциклопедий, которые увлекательно и с юмором рассказывают детям об окружающем мире. Эти издания обычно также снабжены очень интересными и красивыми иллюстрациями. Среди произведений, получивших «Золотую ленточку» – премию, присуждаемую книгам для детей и молодежи – можно выделить, например, «Сказки о колесах и бесконечности» Зузаны Демловой (Pohádky o kolečkách a nekonečnu) издания Baobab, которая поможет родителям ответить на сложные детские вопросы. Не менее интересно произведение Робина Крале и Петра Свободны «Внимание, доктор!» (Pozor, doktor!) издательства Běžíliška, рассказывающая детям (а, возможно, и их родителям) об истории чешской медицины и о том, сколько времени понадобилось науке, чтобы справиться со многими болезнями. Тенденция развития познавательной литературы для детей и подростков имеет глобальный характер, поэтому нельзя не упомянуть произведение британского автора Доминика Воллимана «Профессор Астрокот: границы вселенной», которая в чешском издании была дополнена послесловием астронома и астрофизика Иржи Григара, а также книгу для любителей погонять мячик по полю писательского дуэта Алекса Беллоса и Бена Литтлтона «Школа футбола» (Pikola). Оба этих произведения также получили «Золотую ленточку».

Мир вокруг действительно стремительно меняется, возможно, именно поэтому энциклопедии и научная литература так популярны среди детей и подростков. Однако как обстоят дела с классической беллетристикой?

— В области чешской художественной литературы для детей мы видим, что многие авторы решили перенести действие своих произведений в разные исторические периоды. В прошлом году мы праздновали несколько значительных исторических юбилеев (например, основание независимой Чехословакии), что отразилось и в чешской детской литературе. Среди номинантов на «Золотую ленточку» было два произведения, посвященных Первой Республике: «Ловушка для короны» (Past na korunu) Даниэлы Кролупперовой и книга с характерным названием «1918, или как я забил гол через всю Чехословакию» (1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo) Вендулы Боровковой, которая была не только номинирована на «Золотую ленточку», но и получила премию Litera в категории книг для детей и молодежи. В этот год победителем конкурса «Золотая ленточка» стало произведение Марка Томана «Кондитерская „У Косого Джима“» (Cukrárna u Šilhavého Jima), действие которого для разнообразия происходит на Диком Западе. Но рассказывается в нем, однако, не о ковбоях и индейцах, а об известных произведениях мировой литературы и о том, как чтение может изменить даже закоренелых бандитов.

Классика и современная литература, чешские и иностранные авторы

И в России, и в Чехии издательства сегодня являются независимыми организациями. И это, бесспорно, хорошо, так как больше нет обязательной политики в выборе печатной литературы. С другой стороны, издательства выходят на рынок, с условиями которого надо считаться, и не всегда более популярные и, как следствие, более покупаемые книги являются действительно качественными. Изменилась также политика издательств в отношении зарубежной литературы. Кому теперь отдается предпочтение — чешским или иностранным авторам?

— Это очень сложный вопрос. Есть издательства, которые публикуют почти только переводную литературу, например, CooBoo, которое занимается молодежной литературой. У других произведения чешских авторов представлены более широко. Например, издательство Pikola кроме классических произведений иностранных авторов, таких как Роальд Даль или Антуан де Сент-Экзюпери, публикует также множество чешских писателей. А в издательстве Meandеr, специализирующемся на публикации интересно оформленных и визуально интересных книг, также преобладают чешские авторы.

Очевидно, что в период социализма в Чехословакии из зарубежной литературы издавалась в первую очередь классика (да и то весьма ограниченно), а из современных произведений — в основном книги писателей из Советского Союза и других стран соцлагеря. А кто из иностранных авторов детской литературы издавался в Чехии в последние годы?

— К счастью, я могу сказать, что со времен моего детства, то есть, с 1990-х годов и начала 2000-х, в Чехию стала поступать гораздо более разнообразная литература. В этом отношении интересны публикации издательства Host, где широко представлены писатели Северной Европы. Также среди изданий последних лет можно найти французскую детскую литературу, учебные материалы польских авторов или даже очаровательные книги для детей младшего возраста украинской художницы Оксаны Булы. Что касается чешских авторов, недавно также вышла книга для детей известных писательниц Петры Дворжаковой и Петры Соукуповой, которые раньше писали для взрослых. За последние годы на премию Magnesia Litera Awards были номинированы две книги Петры Соукуповой: детский детектив «Кто убил Снежка» и роман «Лучший для всех», который предназначен читателям постарше и развивает сюжет первой книги.

И, раз уж мы беседуем в преддверии Рождества, мы попросили Катершину Стршедову посоветовать нам и нашим слушателям, детям и их родителям, какую-нибудь тематическую литературу, которую было бы приятно и интересно почитать в кругу семьи (кроме традиционных сказок).

— Я думаю, что многим вашим слушателям могла бы понравится уже упомянутая книга Оксаны Булы «Родилась елочка» (издательство Host). Лично для меня особым рождественским произведением является «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса.