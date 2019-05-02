Электронный переводчик расшифрует SMS вьетнамских наркобаронов

«От общего количества выявленных полицией в прошлом году нелегальных лабораторий по производству метамфетамина, вьетнамские составляют только 5%. Однако если посмотреть на показатели изъятого в этих лабораториях первитина, то это уже 70% от общего количества арестованного нами по всей Чешской Республике», – комментирует Якуб Фридрих, директор «Национального центра по борьбе с наркотиками».

Работа по разоблачению вьетнамских наркогруппировок затруднена в силу проблематичности отслеживания передаваемой между их членами информации. Переговоры и переписка ведутся на вьетнамском языке. Например, SMS-сообщения расшифровке поддаются весьма сложно. Во-первых, полиции не хватает надежных переводчиков.

«Учитывая секретный характер информации с которой мы работаем, серьезное внимание нам необходимо обращать на то, кто делает для нас переводы. Поиски надежных переводчиков – серьезнейшая работа. Чтобы гарантировать успешность следственных материалов в суде, конкретных переводчиков нам приходится проверять годами», – подчеркивает Якуб Фридрих.

Желая упростить работу, криминалисты пытались также сами овладеть вьетнамским языком. Надежда на успех, однако, не оправдалась.

– «Во Вьетнаме существует множество диалектов. Ситуация похожа на Африку, где жителями также используется множество различных диалектов. С точки зрения поведения следствия, эффективность изучения и применения вьетнамского языка нашими сотрудниками достаточно низкая».

Руку помощи полицейским протянул Институт формальной и прикладной лингвистики Физико-математического факультета Карлова университета. Его сотрудники разработали специализированную программу, позволяющую осуществлять переводы с вьетнамского на чешский язык тексты SMS–сообщений.

«Нам необходимо было такое решение, которое исключает утечку информации, предназначенной для перевода, к не имеющим к ней доступа людям. Мы не могли также присоединяться к интернету, чтобы воспользоваться доступными в сети электронными переводчиками. Невозможно найти абсолютно засекреченные каналы для осуществления переводов при помощи, например, существующей системы Google. Для компании подобного рода наш вариант сотрудничества бесперспективен. Наша модель им не интересна – она слишком специфична и не имеет варианта коммерческого использования»,– разъясняет Ондржей Бояр, научный сотрудник Физико-математического факультета Карлова университета.

Осуществляемые программой переводы далеки от идеала в силу изначальной краткости текстов SMS, внутри которых вьетнамцы также пользуются собственными специфичными сокращениями, отличающимися в зависимости от того, откуда родом автор того или иного сообщения.

«SMS может иметь сразу несколько значений, нежели, например, более длинное предложение, напечатанное в газете, так как из послания уже при написании исключаются поясняющие слова. К тому же, большое количество перебросов информации проходит вне SMS-системы. К нам просто не попадает та информация, которая могла бы помочь с расшифровкой».

Несмотря на несовершенство, программа переводов сообщений с вьетнамского на чешский язык может принести криминалистам огромную пользу, считает Ондржей Бояр:

«Польза несомненна, так как расширяется общий объем информации, которую полицейские, занимающиеся наркодельцами и наркоторговцами, способны отслеживать. В ряде случаев следователям достаточно лишь промелькнувшего в сообщениях намека на готовящиеся операции. Уже на основании этой, пускай не очень надежной информации, полицейские могут реализовать те или иные конкретные шаги».