Экспорт чешского пива в Россию бьет рекорды

Эва Туречкова
07-06-2019
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Объем поставок пенного напитка на российский рынок за прошлый год увеличился на 54 процента. Россия, таким образом, стала третьим по величине рынком сбыта чешского пива, опередив тем самым Польшу и Великобританию, пишет чешское издание Lidové noviny.

Фото: rawpixel, Pixabay / CC0Фото: rawpixel, Pixabay / CC0

По мнению некоторых экспертов, на цифрах за 2018 год положительно сказалось не только прошлогоднее жаркое лето, но и состоявшийся в России чемпионат мира по футболу. Однако показатели за первые несколько месяцев текущего года подтверждают названный тренд.

Никола Грушкова, фото: Лорета Вашкова, Чешское радио - Радио ПрагаНикола Грушкова, фото: Лорета Вашкова, Чешское радио - Радио Прага «Российский рынок простым не назовешь. Продажа пива в значительной степени регулируется государством, существуют ограничения, касающиеся как самих точек продажи, так и рекламы. А если судить по количеству выпитого пива на душу населения, то Россия только начинает искать свое место на пивной карте мира», - цитирует издание Lidové noviny чешского аграрного дипломата в России Николу Грушкову.

Рост экспорта в РФ подтверждают и сами производители. Например, директор отдела экспорта пивзавода Будеёвицкий Будвар (Budějovický Budvar) Рената Панкова говорит о рекордном, 64-процентном росте поставок в Россию.

По данным ФТС России, лидирующую позицию среди экспортеров занимает именно Будвар, который за прошлый год снабдил российский рынок 78,7 тысячи гектолитров пива. На втором месте находится корпорация Хейнекен (Heineken), которая в Россию поставляет «Крушовице», а третьим по величине экспортером является пивоварня Бакаларж (Bakalář), которая производит сорта Пражачка (Pražačka) и Черновар (Černovar).

Крупнейший в Чехии пивоваренный завод Плзеньски Праздрой занимает по объему экспорта в Россию 5-ю позицию.

Впервые лидирует бочковое и танковое пиво

Фото: Pixabay, CC0 Public DomainФото: Pixabay, CC0 Public Domain Главными рынками сбыта чешского пива остаются Словакия, куда отечественные пивоварни в прошлом году вывезли 1,3 миллиона гектолитров пива, и Германия. Общий объем экспорта чешского пива за 2018 год побил все рекорды и составил 5,2 миллиона гектолитров, то есть за границу направилась четверть продукции пивзаводов Чехии.

«Причем впервые в поставках лидировало бочковое и танковое пиво, нежели бутылочное и баночное», - рассказала Мартина Ференцова, директор Чешского союза пивоварен и солодовен.

Согласно замминистра сельского хозяйства по экспорту Иржи Ширу, чешские производители в 2018 году вывезли за рубеж пиво на общую сумму 6,7 млрд крон (то есть 268 миллионов евро). Этот показатель превышает аналогичный за 2017 год на два миллиарда крон.

По словам Шира, Чехия является 10 крупнейшим экспортером пива в мире. Если учесть также поставки за рубеж хмеля и солода, то пивная отрасль представляет 5,5 процента от всего сельскохозяйственного экспорта Чехии. Чешские компании поставляют пивную продукцию в сотню государств и фактически на все континенты мира – по данным за прошлый год, включая Антарктиду.

Эва Туречкова
07-06-2019
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