Экономический прогноз на 2019 год: низкая безработица и ее последствия

Согласно последним статистическим данным в Чехии всего 2,6% безработных граждан, что является самым низким уровнем безработицы за последние двадцать лет. На сегодняшний день количество вакансий составляет приблизительно 316 900 мест и это не предел – работодатели открывают все больше новых рабочих мест. Кроме того, ожидается также рост ВВП Чешской Республики. Более подробно о экономической ситуации на 2019 год рассказал главный экономист банка Komerční banka Виктор Цайзел:

— Наиболее стабильной движущей силой чешской экономики были и остаются индивидуальные расходы населения. Заработные платы растут, безработица находится на рекордно низком уровне, чешские семьи начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне, благодаря чему нет необходимости в экономии. Так что следует ожидать, что и в 2019 году чехи не станут ограничивать своих расходов.

Увеличение оплаты труда, с одной стороны, позитивно отражается на росте благосостояния населения, в то же время представители чешского бизнеса обеспокоены. Нехватка рабочих рук может снизить продуктивность и тем самым негативно сказаться на прибыли как частных, так и государственных фирм. Недостаток работников стал также главной причиной повышения оплаты труда – в 2018 году рост средней зарплаты составил от 8% до 9%. По мнению некоторых специалистов эти два фактора со временем могут негативно отразиться и на экономической ситуации чешских семей. Почему увеличение оплаты труда не всегда благоприятно для экономики объяснил Виктор Цайзел:

— Показатель в 8-9% – это действительно чрезмерный рост для средней зарплаты. Если данный тренд продолжится и в будущем, это может негативно отразиться на чешской экономике, которая не готова к столь активному росту оплаты труда, так как продуктивность труда растет далеко не так быстро, и мáржа многих фирм может начать быстро снижаться, в результате чего эти компании не смогут предложить своим сотрудникам соответствующее повышение оплаты труда, вследствие чего они могут просто остаться без работников. Тем не менее, и в будущем году мы ожидаем продолжения повышения роста зарплат примерно на 6-7%, что также является очень серьезным ростом.

Проблемы экономики – в демографии

Следует также отметить, что нехватка рабочей силы связана еще и с неблагоприятной демографической ситуацией в стране – на пенсию уходит гораздо больше работников, чем поступает новых специалистов. Политики отмечают потребность привлечения специалистов из других стран, а также необходтиость заинтересовывать чехов, уехавших на работу в Германию, Британию и другие страны Евросоюза, возвращаться назад. Ситуацию прокомментировал главный экономист банка Česká spořitelna Давид Навратил:

— Примерно с 2007-2008 года объем работающего населения начал снижаться, причем снижаться достаточно быстро – примерно на 50 тысяч человек в год. К сожалению, данная тенденция не исчезнет, а, напротив, будет набирать обороты – через пять лет объем населения в возрасте от 15 до 65 лет снизиться на 246 тысяч человек. Нехватку рабочих рук мы можем частично восполнить привлечением работников из-за границы (в первую очередь из стран Восточной Европы), однако и это решение не сможет полностью покрыть наш внутренний демографический упадок. И рост зарплат сложившуюся ситуацию изменить не сможет, необходимо найти какое-то иное решение.

Поиск работников ведется по всем фронтам

Уровень безработицы в Чехии достиг максимально низкого показателя в сентября 2018 года – экономика росла, фирмам нужны были новые работники, но, несмотря на повышение заработных плат, найти их стало очень непросто. Часть компаний стало привлекать специалистов и рабочих из-за рубежа. Кроме того руководители предприятий задумались над тем, чтобы изменить свою кадровую политику, скорректировав систему бонусов и поощрений. Также на работу стали приниматься те, кто раньше практически не имел шанса заинтересовать кадровиков. Более подробно о ситуации на бирже труда рассказал вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар:

— Работодатели все чаще принимают на работу пенсионеров, матерей в декрете, а также людей с ограниченными возможностями и даже тюремных заключенных. Так что можно сказать, что компании готовы трудоустроить фактически каждого, кто хочет работать.

Экономисты отмечают также и то, что работодатели намерены бороться за сотрудников. В условиях нынешнего экономического благосостояния в стране, высокая зарплата перестает быть главной «приманкой» для работников – гораздо больше их интересует система бонусов. К наиболее популярным относятся дополнительная неделя отпуска, гибкий рабочий график и возможность удаленной работы.