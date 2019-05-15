Eгор Корешков примеряет камзол чешского композитора

Действие фильма происходит в солнечной Италии, где Мысливечек, носивший имя Giuseppe Venatorini, прожил большую часть жизни, работал, стал легендой и, увы, канул в Лету. К съемкам киноленты в Италии и Чехии, в которой заняты такие известные исполнители барочного репертуара как французский контратенор Филип Жарусски (или Ярусский), венгерская оперная дива Эмок Барот, уроженка Братиславы, сопрано Симона Шатурова и польский тенор Кристиан Адам, режиссер готовился более десяти лет. В фильме снимаются и известные итальянские актеры, чешский актер Карел Роден, исполнитель колоритных ролей второго плана в голливудских работах с 2001 года.

Был ли знаком с творчеством «Божественного Богемца» Егор Корешков, исполнитель главной роли?

– Я узнал о Мысливечеке в результате работы над этой ролью, до этого я так подробно не изучал период барокко, итальянские оперы, и знал только общедоступных композиторов. Но, конечно, как только я узнал об этом проекте, я нашел информацию. У нас есть большая книга М. С. Шагинян о Мысливечеке («Воскрешение из мертвых: повесть об одном исследовании» – прим. ред.). Я, конечно, начал с нее и изучил его биографию по этой книге. Также я начал слушать всю доступную музыку в Интернете – оперы и все доступные записи, но, к сожалению, их сейчас не так много. Сейчас готовится запись произведений для фильма. Петр Вацлав уже многое совершил, сняв документальный фильм об этом композиторе, и все это исследование – грандиозный труд, большое дело. Я восторгаюсь их деяниями, тем, что они создали и продолжают создавать,

– признался в интервью «Радио Прага» Егор Корешков.

К слову, это не первая музыкальная роль российского актера, музыкальность которому передалась по наследству: его родители являются выпускниками Консерватории имени Чайковского. В драме «Метаморфозис» 2015 года он сыграл гениального пианиста Алексея, страдающего аутизмом.

Актер погружается в творчество композитора, бывшего другом Моцарта

– Сколько времени потребовала у Вас предварительная подготовка к исполнению этой сложной роли, пришлось ли осваивать новые дисциплины?

– Литературные источники я начал читать уже давно. Сейчас у нас уже идет подготовка. Я месяц провел в Италии, учил итальянский. Я занимаюсь фортепиано, готовлю на протяжении полугода те части произведений, которые будут в фильме. Фортепиано я занимался с итальянкой, помимо изучения итальянского, я встречался с режиссером, мы репетировали, много говорили о жизни композитора, том времени и о сценарии в целом, важных местах и привычках, существовавших в то время, музыке, деталях костюма и всего окружения. Сейчас мы будем работать с Вацлавом над техникой дирижирования и над другими музыкальными вещами, которые мне как исполнителю этой роли необходимо знать.

"Мысливечек как был для итальянцев иностранцем, так им для них и остался"

– Почему композитор был забыт, на Ваш взгляд?

– Здесь есть несколько интересных аспектов. Первый, как мы относимся к нашей культуре, как время стирает некоторых великих людей, как мы их забываем. Этот фильм показывает, как важно помнить свои корни, традиции, помнить, кто мы. Еесли мы об этом забываем, то становимся как-будто бы меньше, более плоскими. У Мысливечека очень сложная судьба. Будучи из хорошей семьи, он бросил все, отправился за границу и стал бедным в Италии. Начал все заново, оставив все предыдущие возможности в Чехии, дошел до полного величия и опять упал из-за болезни … Но я считаю, что падение произошло не только из-за болезни. Он как был для них иностранцем, так иностранцем для них и остался. Это сейчас большая проблема глобализации во всем мире – иностранец в чужой стране.

Режиссер В. Петр очень внимательно отнесся к выбору музыкального сопровождения к фильму, в котором прозвучат почти 250 лет забытые и вновь обнаруженные арии и произведения Мысливечекa в исполнении пражского барочного оркестра Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса. Выдающийся композитор умер в одиночестве 4 февраля 1781 г. в Риме, в возрасте 43 лет. На Мелантриховой улице в Праге на фасаде дома под номером 13 установлен бюст композитора с надписью «В этом доме жил Йозеф Мысливечек detto il divino Boemo».

По следам «Исповеди забытого»

Первый кинопортрет композитора и дирижера Йозефа Мысливечека Петр Вацлав представил уже в 2015 году в своем документальном фильме «Исповедь забытого», в котором стремится показать разные грани сложной личности композитора, приблизить места, где он творил, как и проникнуть за кулисы постановки оперы «Олимпиада» (L'Olimpiade), которую в 2013 году осуществил Collegium 1704.

Вацлав Петр также является режиссером и сценаристом полнометражной картины «Выход» («Cesta ven») о жизни цыган в Чехии, которая ранее была отобрана для показа во внеконкурсной программе Ассоциацией дистрибьюторов независимого кино L'ACID и получила внушительное число номинаций на национальную кинопремию «Чешский лев».