Единая «Национальная туристическая карта», которой нет

«В кармане будет лежать единая Национальная туристическая карта, которая объединит в себе все существующие региональные. Туристы смогут выбирать – хотят ли они получить классическую пластиковую карточку или же это будет мобильное приложение, способное выдавать различные QR-коды на получение скидок на входные билеты или транспорт. Туристическая карта уже готова, мы находимся на финишной прямой запуска проекта», – заявил Чешскому Радио в августе прошлого года Алеш Панграц, директор Отдела регионального партнерства агентства Czechtourism.

Единая карта, как и аналогичные вариации регионального происхождения, коих сегодня существует более 30, должна была упростить жизнь гостей, сделать их путешествие более легким, а в итоге помочь расширению притока туристов.

«В стоимость карты включено использование городского транспорта. По карте предоставляются скидки, а в ряд объектов по ней можно войти бесплатно. Дешевле обойдется, например, и прогулка по реке на кораблике»», – разъясняет Павел, продавец туристических карт в чешской столице. Двухдневная пражская туристическая карта – Prague card обходится взрослому туристу в 1550 крон (около 60,5 евро).

Подобная региональная карта области Чешский рай стоит всего 50 крон, а предоставляет возможность получения скидок до 50% на билеты в музеи, прокат электрических велосипедов или ночевку в гостинице. «Национальная туристическая карта», объединив в себе региональные, могла бы стать почти «рогом изобилия» скидок и специальных предложений.

«К сожалению, практическое внедрение карты запаздывает. Изменяются IT-концепции, информационные технологии, свою роль сыграло также введение новых правил охраны личных данных. Все приходится вновь переделывать. Система охраны личных данных весьма сложна», – комментирует пресс-секретарь Czechtourism Рената Касалова.

Однако о внедрении GDPR, нового общеевропейского регламента по охране личных данных, было известно за год до его вступления в силу.