Двур Кралове – самый успешный носорожий роддом в мире

23 июня осуществилась крупнейшая перевозка черных (в Чехии также называемого двурогим) носорогов из Европы в Африку, подчеркнула пресс-секретарь дворского зоопарка Андреа Ироушова.

Чешские носороги доставлены в целости и сохранности в Африку

В Руанду в качестве чешского дара были отправлены пять питомцев зоопарка Двур Кралове с целью возрождения эндемичного вида в местах его естественного обитания. В дикой природе их осталось около пяти тысяч. В воскресенье вечером дворский зоопарк прощался с пятью своими обитателями. В понедельник животные на борту авиалайнера успешно приземлились в руандском мегаполисе Кигали, полет длился почти восемь часов. Отсюда носорогам предстояло проделать 7-часовой путь в национальный парк Aкагера. Животных к перевозке чешские специалисты готовили долгое время.

«Ряд месяцев мы впускали наших питомцев в специальные контейнеры, чтобы позже они не были подвержены стрессу вследствие нахождения в такого рода «вольерах», по сути, тренировали их. В контейнерах находился и корм для животных, чтобы они скорее к ним привыкли», – рассказал директор зоопарка в Дворе Кралове Пршемысл Рабас.

Успокоительное в дорогу

В воскресенье смотрители приготовили для будущих пассажиров, которые, к слову, способны напасть даже на слона, угощение в виде яблок и дали животным не снотворное, а успокоительное. Вес одной особи составляет около тонны. В пути их сопровождала команда из пяти человек, в том числе специалист по перевозке животных Пит Моркел. Как сообщил в интервью «Чешскому Радио» Пршемысл Рабас, к самостоятельной жизни и выпуску в дикую природу носорогов подготовят постепенно.

– Чтобы носороги лучше адаптировались в новой среде и чувствовали себя комфортно, первые две недели с ними останутся наши зоолог и смотритель вольера с носорогами. Они будут о них заботиться. Примерно через две недели их подменят следующие двое сотрудников нашего зоопарка. В итоге, знакомый нашим питомцам персонал пробудет с ними свыше месяца.

Глава зоопарка также напомнил об аналогичной программе переселения этих редких животных из Чехии в Танзанию, реализованной десять лет назад.

– Мы верим в то, что и на сей раз переселение животных в новые места обитания, которое проходило в последние дни, окажется таким же успешным, как и предыдущее. Поэтому в настоящее время я не предполагаю, что нам придется осуществлять в Африку подобную «заброску».

В некоторых случаях подобные эксперименты завершаются неудачей. В марте 2018 года в кенийском заповеднике «Ol Pejeta» из-за инфекции, которую повлекло за собой воспаление бедренного сустава, погиб единственный на свете 45-летний самец белого северного носорога по кличке Судан. Носорога пришлось усыпить, так как помочь ему уже было нельзя. В 1975 году Судана и еще четырех самок удалось спасти от браконьеров именно благодаря чехословацкой инициативе и впоследствии вернуть четырех носорогов на родину с надеждой на успешное размножение в дикой природе. Животных там охраняли вооруженнуе егеря.

Дворский зоопарк держит пальму первенства по разведению носорогов

Дворский зоопарк, владельцем которого является Кралово-Градецкий край, является самым успешным среди всех зоопарков не только в Европе, но и во всем мире, по части разведения носорогов. Трое из числа последних переселенцев являются его питомцами, еще двое отметили в Чехии новоселье осенью 2018 года – как оказалось, ненадолго, прибыв в Чехию из британского Flamingo Land и датского Ree Park Safari.

Все кандидаты на переселение в Африку выбирались из так называемого восточного подвида, в дикой природе насчитывается предположительно лишь несколько сотен представителей этой разновидности черных носорогов.