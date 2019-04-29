Дотации Евросоюза вдохнули новую жизнь в Литомышль

Реставрация архитектурного комплекса, который долгие годы находился в запустении, длилась три года, завершившись в 2014 году, и обошлась почти в 400 миллионов крон, которые были выделены из фондов Евросоюза. Сегодня Замковый холм, которому вернули прежний блеск, вновь стал гордостью города и служит его культурным центром.

Тем, кто не был в Литомышле – старинном городке в Пардубицком крае, напомним, что помимо самого замка, к этому архитектурному комплексу относится несколько костелов, каретный павильон, французский и английский парки, манеж, конюшни и пивоварня, в здании которой находится мемориальная квартира Бердржиха Сметаны. Великий чешский композитор родился именно в Литомышле, и сегодня здесь ежегодно проходят музыкальные фестивали в его честь.

Директор комплекса Давид Зендлер рассказывает, как изменила реставрация жизнь города. «Число посетителей увеличилось во много раз, и каждый год их количество только растет. Причем это относится не только к туристам, которые приезжают осмотреть архитектурные памятники, а затем уезжают, – есть и те, кто останавливается в гостиницах города. У нас развивается конгресс-туризм, клиентов становится больше из года в год, что, конечно, создает новые рабочие места для местных жителей».

Как сейчас живется предпринимателем Литомышля, рассказывает Иржи Когак, менеджер небольшого ресторанчика с собственной мини-пивоварней. «Должен сказать, что с тех пор как мы открыли свою мини-пивоварню, и закончилось восстановление замкового комплекса, туристов у нас заметно прибавилось».

Город также старается привлечь как можно больше туристов, однако мэр Даниэл Бридл не хочет, чтобы поток туристов мешал жизни самих горожан. «Я боюсь, как бы Литомышль не превратился в Чешский Крумлов или Диснейленд, ведь мы стремимся улучшить жизнь именно местных жителей. Думаю, что Литомышль для себя уже открыли чешские туристы. Пока к нам не ездят толпы из Японии и Америки, и остается под вопросом, насколько нам это нужно. Конечно, мы рады туристам, но хотим, чтобы Литомышль служил, прежде всего, нашим гражданам».

Восстановление замка оказалось непростой задачей. Например, немало сложностей принесло проведение долгих и масштабных археологических исследований. Глава департамента инвестиций и имущества Антонин Докоупил вспоминает, как непросто было договариваться с археологами. «Конечно, это очень сильно тормозило строительство – никто не предполагал, что столько человек будет так долго сдувать пыль с каждого камешка. Так что фактор времени стал одной из главных проблем. Вторым был финансовый вопрос».

Сегодня далеко не все проблемы Литомышля решены – в проект реконструкции не удалось включить сам замок – шедевр архитектуры ренессанса. «Ответственные за это структуры не смогли обеспечить его реставрацию, в то время как замок уже мог быть полностью готов», – сетует Антонин Докоупил.

Замок Литомышля – один из лучших образцов дворцовой архитектуры ренессанса во всей Центральной и Восточной Европе, с аркадами-лоджиями и светлым фасадом, украшенным сграффито. В 1999 году он был признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. В своем нынешнем облике замок был возведен во второй половине XVI века архитектором Джованни Аосталли по заказу канцлера Чешского королевства Вратислава II из Пернштейна.