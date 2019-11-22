Архив передач

Дорожная пошлина по новой технологии. Не зарегистрировался – убил 60 часов

Антон Каймаков
22-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Через десять дней Чехия переходит на новую систему взимания дорожной пошлины за использование транзитных автомагистралей и дорог первой категории. Все что не относится к легковым машинам, должно быть зарегистрировано и оснащено специальными электронными устройствами, чтобы начисление пошлины осуществлялось в автоматическом режиме через спутниковую систему слежения. В настоящее время незарегистрированными остается более 200 тысяч единиц техники. Фирма, эксплуатирующая новую систему взимания дорожной пошлины – CzechToll, опасается образования многокилометровых заторов на границах страны, связанных именно с несвоевременной регистрацией грузового транспорта.

Фото: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Фото: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Информационная кампания, призывающая вовремя зарегистрировать эксплуатируемый фирмами грузовой транспорт, набирает на оборотах. Общегосударственные ежедневники выходят с соответствующими объявлениями. CzechToll начала открывать мобильные пункты регистрации. В своих худших кризисных сценариях компания упоминает о возможности образования на границах 40-километровых колонн из грузовиков.

«Если мы не примем меры, выходящие за рамки основного договора (дополнительные расходы на них составляют 50 миллионов крон – 2 млн евро), то, учитывая количество уже осуществившихся регистраций, на некоторых пограничных переездах время ожидания регистрации может составить 60 часов. Такое просто невозможно», – заявляет генеральный директор CzechToll Матей Окали.

Фото: Чешское телевидениеФото: Чешское телевидение Самые серьезные проблемы, по словам главы CzechToll, связаны с маленькими транспортными фирмами из соседних с Чешской Республикой государств. Регистрацией прошли лишь 15% из них.

Министерство транспорта страны договорилось об оказании помощи в критические дни с полицейскими из сопредельных стран, за ситуацией на пограничных переездах они будут наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов. Водителей легкового транспорта просят в течение первых двух недель декабря постараться вовсе не пользоваться пограничными переездами, где ожидается самая сложная ситуация.

В первую очередь это касается границы Чехии с Польшей и Словакией. Из-за отсутствия регистрации в новой системе взимания дорожной пошлины самые серьезные заторы могут образоваться в Ланджоте и Богумине, а также в селении Мосты-у-Яблункова.

Антон Каймаков
22-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Строительство автомагистрали D4, фото: Chmee2, CC BY-SA 3.0

Верховное контрольное управление: Сеть автомагистралей завершить не удастся

Утопией считает Верховное контрольное управление, запланированное на 2050 год правительством завершение создания системы транзитных автомагистралей…
Фото: Олга Штрейбарова, ЧРо

Чехия превратится в строительную площадку

Прокладку более 360 километров новых дорог, включая капитальную реконструкцию покрытия самой старой чешской магистрали D1, запланировало…
Иллюстративное фото: ЧТК

Закон есть закон – рекламе у дорог не место

875 билбордов еще должны владельцы отстранить до 1 сентября с чешских транзитных магистралей и шоссе первой категории. В пятницу заканчивается…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL