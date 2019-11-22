Дорожная пошлина по новой технологии. Не зарегистрировался – убил 60 часов

Информационная кампания, призывающая вовремя зарегистрировать эксплуатируемый фирмами грузовой транспорт, набирает на оборотах. Общегосударственные ежедневники выходят с соответствующими объявлениями. CzechToll начала открывать мобильные пункты регистрации. В своих худших кризисных сценариях компания упоминает о возможности образования на границах 40-километровых колонн из грузовиков.

«Если мы не примем меры, выходящие за рамки основного договора (дополнительные расходы на них составляют 50 миллионов крон – 2 млн евро), то, учитывая количество уже осуществившихся регистраций, на некоторых пограничных переездах время ожидания регистрации может составить 60 часов. Такое просто невозможно», – заявляет генеральный директор CzechToll Матей Окали.

Самые серьезные проблемы, по словам главы CzechToll, связаны с маленькими транспортными фирмами из соседних с Чешской Республикой государств. Регистрацией прошли лишь 15% из них.

Министерство транспорта страны договорилось об оказании помощи в критические дни с полицейскими из сопредельных стран, за ситуацией на пограничных переездах они будут наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов. Водителей легкового транспорта просят в течение первых двух недель декабря постараться вовсе не пользоваться пограничными переездами, где ожидается самая сложная ситуация.

В первую очередь это касается границы Чехии с Польшей и Словакией. Из-за отсутствия регистрации в новой системе взимания дорожной пошлины самые серьезные заторы могут образоваться в Ланджоте и Богумине, а также в селении Мосты-у-Яблункова.