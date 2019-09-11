Дорога к доброму вину – сортировка винограда на электронный глазок

Виноделы из местечка Дрнгольце, неподалеку от Бржецлава, первыми в стране начали использовать этот прибор, способный «отделить зерна от плевел» – хорошие зрелые виноградины от зеленых или подгнивших.

Рассказывает энолог и одновременно директор «Новой винодельни» Петр Птачек: «Здесь свежесобранный виноград сорта Шардоне, который мы только что привезли с виноградника в Дрнгольце. Он засыпается в приемный контейнер и по конвейерной ленте доставляется к оптическому прибору. Если бы у нас не было такой оптической сортировки, то туда попадали бы все ягоды без исключения».

Раньше в винодельне под пресс шел весь виноград, без учета степени зрелости и величины ягод. Теперь «умная машина» выбирает лишь самое лучшее.

«Прибор умеет отделить ягоды от кусочков листьев, лозы и косточек. Он может распознать, какой виноград спелый, а какой нет, по цвету и величине. Желтые ягоды считаются более зрелыми, и аппарат способен их отобрать», – объясняет Петр Птачек.

Лента движется со скоростью 2 метра 40 сантиметров в секунду, пока виноград отслеживает специальная видеокамера, которая, как утверждают производители, способна распознавать цвета не хуже человеческого глаза.

«Камера снимает то, что видит на транспортной ленте, на дистанции в десять сантиметров «калибрует» виноградины, которые не должны попасть в итоговый продукт и сбивает их с помощью воздушной форсунки, которых здесь установлено 96».

Фирма «Новая винодельня», существующая уже почти пятнадцать лет, получает продукцию с виноградников, раскинувшихся в Микуловском регионе на территории более ста гектаров. Компания, производящая вина исключительно из моравского винограда, стала первой в Чехии, кто начал применять аппарат по оптической сортировке, а, например, в провинции Бордо такие приборы используются уже повсеместно.

Моравские виноделы продолжают совершенствовать способы производства высококачественных напитков, ведь, как любят острить чехи, «Истина в вине, но никто не знает, в какой именно бутылке…»