Дополненная реальность как новый стандарт обучения медиков

У силиконового учебного манекена, согласно заданию педагога и в зависимости от реакции на происходящее студентов-медиков, изменяются всевозможные показатели деятельности организма, включая ритм сердцебиения, учащение или замедление дыхания и т.д. Одно из важнейших свойств человеческого организма силиконовый тренажер, однако, имитировать не умеет.

«В процессе диагностики огромную роль играет то обстоятельство, что вы непосредственно видите больного человека. Для врача очень важно – как пациент выглядит, как он двигается, какого цвета его кожа… Сегодня, так чтобы хоть чуточку это было похоже на реальность, тренажеры этого имитировать не могут», – подчеркивает врач Микулаш Млчек с 1-го медицинского факультета Карлова университета.

Однако, вполне возможно, что чешские студенты медицины вскоре получат в свое распоряжение и такой тренажер.

С реализацией плана по созданию более совершенного тренажера для обучения будущих врачей 1-му медицинскому факультету помогает чешская фирма Pocket Virtuality, разрабатывающая системы дополненной реальности.

«Для разработки программы мы используем 3D-сканер, функционирующий в режиме реального времени. Полученную устройством информацию анализирует искусственная нейронная сеть, выявляющая положение и состояние скелета нашего пациента-тренажера, а также и врачей-студентов, чтобы распознать, что они делают, к чему прикасаются и так далее…», – комментирует Ян Говора из Pocket Virtuality.

Возможно, что очки дополненной реальности хотя бы в испытательном режиме, окажутся в распоряжении студентов-медиков уже через несколько месяцев.

«Ныне мы умеем распознать положение тела пациента, что, как мы выяснили, весьма полезно не только для тренинга. Дополненная реальность, зависимо от заданного параметра обогащения крови кислородом, будет имитировать изменения цвета кожи пациента, покажет образование разного рода сыпей, а также будет отражать изменения выражения лица. Ничего подобного используемые в вузе силиконовые манекены-тренажеры не могут».

Ян Говора из Pocket Virtuality, однако, признает, что сегодня дополненной реальности доступно еще далеко не все: «Обычно дополненная реальность, частично перекрывает своим изображением то, что мы видим в реальности. Однако в процессе обучения медиков нам необходимо, чтобы изображение рук лекаря-студента, работающего с очками дополненной реальности, перекрывало искусственно созданную картинку, которая в свою очередь частично камуфлирует реальное изображение тела предполагаемого пациента. С доступной нам сегодня технологией такое осуществить весьма сложно».

Еще серьезней может продвинуться обучение студентов медицины, если силиконовый манекен «научится говорить»– адекватно отвечать на задаваемые врачом вопросы о состоянии здоровья. Возможно, прорыв в этой сфере произойдет в течение ближайших трех лет.