Домашний арест может стать распространённой мерой наказания

Как сообщает Министерство юстиции, в настоящий момент электронные браслеты носит около 150 человек, и пока эта мера себя оправдывает. По первоначальным планам Пробационной и медиационной службы Чешской Республики (контрольный орган, отслеживающий соблюдение условий домашнего заключения - прим.ред.) браслеты должны были носить около 600 человек. Руководитель службы Андреа Матоушкова объясняет такую разницу в цифрах тем, что судьи пока не вполне доверяют нововведению.

«Мы ожидали, что показатели будут расти быстрее. Однако система юстиции работает так: необходимо некоторое время, чтобы судьи познакомились с данной новшеством и оценили его, а также поняли, что именно оно даёт. Цифры рассчитывались с теоретической точки зрения, в данный момент мы, однако, видим, как всё выглядит на практике».

Второй причиной, по которой эта мера осуществления контроля пока не получила широкого распространения, является недостаточная техническая оснащённость жилищ осуждённых. Браслет может получить лишь тот человек, который не меняет постоянно место жительства, заявляет президент Судейской ассоциации в Чешской Республике Даниэла Земанова.

«Наказание в виде домашнего ареста можно назначить человеку, который ведёт, если так можно выразиться, упорядоченную жизнь. Хотя он и совершил уголовный проступок, он всё-таки проживает в течение долгого времени в одном и том же месте, причём в цивилизованном».

Даниэла Земанова также подчеркнула, что браслет требует бесперебойного подключения жилья к электрической сети.

Впервые об использовании электронных браслетов в Чехии заговорили в 2010 году. Тогда же был осуществлён ряд попыток выбрать фирму-изготовителя – успехом увенчался лишь шестой тендер. Стоимость партии браслетов составила примерно сто миллионов чешских крон. Тем не менее, наказание в виде домашнего ареста судьи имели право назначать ещё до того, как государственные службы осуществили заказ – контроль за заключёнными тем временем осуществляли сотрудники Пробационной и медиационной службы. Имели место и случаи уклонения от наказания. В настоящее время местоположение и перемещение заключенных отслеживается в специальном центре контроля в пражском Минюсте: как только кто-либо из осуждённых нарушает правила домашнего ареста, об этом становится тут же известно, и сотрудники правоохранительных органов принимают соответствующие меры.

Правила нахождения под домашним арестом в Чешской Республике мало чем отличаются от аналогичной меры наказания в других странах. Суд устанавливает точное время, когда осуждённый должен быть дома. В большинстве случаев речь идёт о выходных и праздниках, в будние дни заключённому не разрешается покидать жильё с позднего вечера до раннего утра. Подобная мера наказания присуждается лишь за преступления небольшой тяжести – максимальная продолжительность домашнего ареста может составлять два года. Такая практика распространена в ряде других европейских государств, в том числе Австрии, Словакии и скандинавских странах.

