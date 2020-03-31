Домашнее насилие остается в поле видимости и во время коронавируса

На горячую линию чешской гражданской организации Rosa, функционирующую более 27 лет также как бесплатный колл-центр, звонит испуганная молодая женщина. На нее обрушился с кулаками партнер. Вроде на сей раз обошлось без серьезных ранений, однако на теле видны следы побоев, женщина жалуется на тошноту и головокружение, при этом считая себя виноватой в «ссоре» и в том, что ушла от «друга». Нередко оказывается, что пережитая сцена – далеко не первая, а партнер хранит дома оружие, употребляет наркотики или алкоголь перед тем как расхрабриться. В распоряжении Rosa имеется дом, адрес которого агрессор не может узнать. Здесь находят помощь жертвы домашнего насилия, вынужденные выселиться на время из собственного дома.

«Для большого числа женщин и детей дом может правратиться в место, где они испытывают страх и жестокое обращение. Эта ситуация усугубляется в случае изоляции и полного карантина, введенных на период пандемии COVID-19», заявила эскперт ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович.

В китайском Цзяньли провинции Хубэй численность случаев домашнего насилия в разгар пандемиии коронавируса в феврале подскочила втрое. Во Франции ситуация также усугубилась. С 17 марта в Париже рост случаев домашних разборок составил 36 процентов, а в целом по стране – 30%. Немецкие эксперты предупреждают, что тысячи жителей Германии за плотно закрытыми от посторонних глаз коронавирусом дверьми могут оказаться в беспомощном положении.

Агрессора заставят покинуть место совместного жительства с жертвой на срок действия предписания, даже если он находится на карантине

– Как вы оцениваете возможные риски ввиду ЧП в Чехии? Вопрос Петре Витоушовой, сотруднице гражданской организации Bílý kruh bezpečí («Белый круг безопасности»).

– Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Я пока могу исходить из данных мониторинга, который мы проводим с 16 марта на бесплатной общереспубликанской горячей линии в целях оказания помощи как жертвам уголовных преступлений вне дома, так и жертвам домашнего насилия. Пока мы не отмечаем резкого роста семейно-бытовых инцидентов, требующих вмешательства со стороны. Сохраняется прежнее «равновесие», которое считается в рамках оказываемых нами услуг стандартным: примерно 50% звонков касается домашнего насилия, еще 50 % – криминальных преступлений.

Тем не менее, нынешняя ситуация во многом аналогична той, которая сложилась в период масштабных наводнений – я не имею ввиду последствий экономического плана. Для нее характерно, что люди в первую очередь беспокоятся о собственном здоровье и здоровье близких, смещаются акценты с одних моментов на другие в бытовом плане, граждан начинают волновать те обстоятельства, которые прежде не играли для них такой большой роли. С другой стороны, многие, конечно, предполагают, что во время ЧП полиция не в состоянии контролировать ситуацию, а организации предоставить им своевременную и необходимую помощь. В связи с этим хочу предупредить – все правила и меры предосторожности, которые работали в обычное время, остаются в силе. Предусмотрены и специальные сценарии для выдворения агрессора из дома, даже если он находится на обязательном карантине или заражен COVID 19,

– сообщила «Чешскому Радио» Петра Витоушова, одна из тех, кто помогли в прошлуе годы вывести семейное насилие в поле видимости. Более полная статистика, которая поможет точнее представить себе объективную картину, будет опубликована в следующем месяце.

Спусковой крючк агрессии – алкоголь

В ряде случаев спусковым крючком агрессии является злоупотребление спиртными напитками. Две трети случаев домашнего насилия в Чехии происходят именно по этой причине, сообщил ранее координатор по борьбе с наркоыависимостью И. Воборжил. В департаменте Эна на севере Франции неделю назад объявили запрет на продажу алкоголя во время ЧП. К тем же мерам прибегли власти Нуук, столицы Гренландии, ради защиты детей от жестокого обращения. В Чехии объемы продажи алкоголя за последние три недели заметно увеличились, что подтверждают торговые сети и опрос агентства Nielsen. Согласно последнему источнику, на 14%.

Рост домашнего насилия во Франции и Китае

«Я полагаю, что введение в стране ограничительных мер приведет к существенному росту насильственных действий между членами одного домашнего хозяйства или одной семьи. Мы располагаем данными, собранными в критические периоды по всему миру, они подтверждают эту печальную тенденцию. Есть у нас, к примеру, также сведения, полученные во время прохождения чемпионата мира по футболу, когда агрессоры как правило мужского пола выбивали злость по поводу проигрыша команды, за которую болели, на своей жене или подруге»,

– рассказал юрист и криминалист Павел Гоудек, эксперт с многолетним стажем в области профилактики домашнего и сексуального насилия. Гоудек напоминает: на элементарном уровне семейное насилие можно разделить на физическое и психическое.

Данную точку зрения разделяет ряд британских некоммерческих организаций, ссылающихся на проведенные в этой сфере исследования. Ученые из Университета Ланкастера, например, выяснили, что в период прохождения чемпионатов мира в 2002, 2006 и 2010 гг. число случаев семейно-бытового насилия повысилось на 26% в случае победы британской команды и на 28% в случае ее проигрыша.

В штате Луизиана значительно возросло количество телефонных сообщений об агрессии со стороны членов семьи на горячую линию после катастрофы в виде взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году.

Сотрудница Rosa предупреждает, что звонить в случае подозрения на бытовое насилие по-прежнему рекомендуется в полицию по номеру 158.