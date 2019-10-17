Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну

Документы такого рода невосполнимы при их утрате, отмечает сотрудница мемориала Терезин Михаела Досталова.

– Чаще всего к нам попадают предметы из семейных коллекций, передаваемые из поколения в поколение, когда потомки узников наконец решают подарить фамильные раритеты мемориалу. В большинстве своем это разрозненные и немногочисленные экспонаты. А такое событие как нахождение этой коллекции, причем с точным знанием места ее обнаружения, случается в нашей практике крайне редко.

Документы 1830 и 1880 гг., талоны прикрепления к спискам этапированных узников

Иржи Смутны, который решил заняться реконструкцией дома на улице Коменского, является совладельцем здания. Когда в нем приступили к демонтажу деревянного пола, то под настилом обнаружили пожелтевшие и покрытые толстым слоем пыли документы.

– Возможно, что кто-то изначально спрятал все эти свидетельства под пол либо предметы также лежали в ворохе случайного хлама. Именно здесь нашлись даже документы, датированные 1830 и 1880 годами. Были обнаружены и многие материалы, касающиеся периода существования гетто в Терезине.

Пан Смутны является членом Клуба военной истории и коллекционером, поэтому он воспринял находку с двойной радостью. Старые документы нашлись также в куче строительного мусора, а последнего было тонн пятьдесят. Смутны начал разбирать и сортировать найденное по категориям. Все относившееся к жизни гетто он передал сотрудникам архива мемориала Památník Terezín, о чем сообщил «Чешскому Радио». Среди прочего бутылки из терезинской пивоварни, талоны прикрепления к спискам этапированных лиц, чемодан и ряд предметов ежедневного обихода. С одним из документов, с учетом типологии, чешским историкам никогда прежде не приходилось встречаться. Это график расписания дежурств надзирателей в уборных гетто.

– Признаюсь, что я пришел в полный восторг также от этой находки, так как ничего подобного раньше не видел. Этот график надо было бы включить в список экспонатов для новой выставки, чтобы люди видели, до какого абсурда была доведена ситуация в гетто,

– рассказал историк Томаш Федерович.

Подробности o жизни под «охраной немецкого орла»

Новые подробности o жизни в гетто и вообще под «охраной немецкого орла», о чем напоминает письмо в конверте со знаками Третьего рейха, можно почерпнуть также из ныне найденной корреспонденции Aнны Хенигсберг. Она переписывалась со своими близкими в Италии. Историки на сегодняшний день выяснили год рождения этой еврейской узницы – 1864, и то, что ей удалось, несмотря на пожилой возраст, пережить военные годы. Как сообщил экскурсовод музея терезинского гетто Лукаш Лев, был сделан запрос в архив Вены, откуда в настоящее время ждут ответа. На днях стало известно, что родственники A. Хенигсберг живут, видимо, в Уругвае.

С 1 сентября 1941 года всех евреев протектората Богемии и Моравии старше шести лет обязали носить на одежде надпись Jude и Звезду Давида. В целом в годы оккупации погибло свыше 78 тысяч евреев, проживавших в Чехии. В период 1940–1945 гг. нацисты держали в застенках гестапо пражского отделения, которое находилось в Малой крепости Терезина, а также в концлагере Литомержице более двухсот тысяч человек, граждан многих европейских государств. На чешском национальном кладбище находятся 2386 могил, а также несколько мест массового захоронения тысяч взрослых и детей.

Все найденные во время ремонта дома документы будут реставрированы и позже появятся на сайте мемориала, пообещала сотрудница мемориала Михаела Досталова.