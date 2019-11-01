Дом Чешского радио и православный храм свв. Кирилла и Мефодия – в списке новых национальных памятников культуры

Пражский Град и Карлов мост – ядро культурной памяти

В списке национальных памятников культуры, присвоение правового статуса которым означает более высокий уровень охраны, чем памятников культуры – таковых намного больше, числится свыше трехсот объектов. Первыми в список более полувека назад внесли Пражский Град, Карлов мост со всей уникальной скульптурной галереей, Вифлеемскую часовню, Тынский Храм Девы Марии, Вышеград и другие прославленные шедевры зодчих. В том же 1962 году в список вошли Каролинум, Сословный театр, где дирижировал сам Моцарт, королевские регалии, так как статус присваивается не только недвижимым, но и движимым объектам, представляющим наиболее важное ядро культурного наследия нации. Несколько лет назад этот перечень пополнили столичные Дом инвалидов в районе Карлин и дворец Люцерна, замок города Брандыс-над-Лабе. Присвоение престижного статуса означает, что на реконструкцию данных объектов можно получать европейские дотации.

По случаю отмечаемого в этом году в Чехии 30-летия со дня «бархатной» революции Министерство культуры предложило расширить этот список памятников.

– Можно сказать, что выбранные объекты не являются самыми ценными шедеврами с архитектурной и художественной точек зрения, однако одобрены они были исключительно потому, что являются символами. Все эти места, по сути, являются памятниками Сопротивления, символами борьбы и напоминанием о том, что за свободу в нашей стране приходилось платить дорогой ценой,

– отметил министр культуры Любомир Заоралек.

Правительство одобрило предложение в среду. Православный собор на Рессловой улице стал в июне 1942 года последним убежищем для парашютистов, участников операции «Антропоид», в результате которой из списка живых был вычеркнут рейхспротектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих. Она стала важнейшей вехой в деятельности движения Сопротивления нацизму в европейских странах и переломным событием в противостоянии властям протектората, установленного на чешской территории.

Чешское радио – символ борьбы с оккупацией 1945 и 1968 гг. Национальным памятником культуры стало здание Чешского радио на улице Виноградская. Оно является признанным символом борьбы против оккупантов – в 1945 г. нацистских, в 1968 г. – советских. Отсюда велось вещание в ночь с 21 на 22 августа 1968 года. Ведущие программы призывали граждан к тихому протесту против оккупантов и сохранению спокойствия, хотя в эфире были слышны звуки стрельбы и грохот танков. Диктор сообщила о том, что пока это будет возможно, Радио будет информировать обо всем, что касается вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

В числе семи новых объектов оказалась вилла Лариша в Пардубице, названная по имени первого владельца, графа Иржи Лариша – Мониха. Здесь во время Второй мировой войны во время нацисткой «гейдрихиады» пытали и казнили людей, помогавших парашютистам в рамках операции «Антропоид» и жителей деревни Лежаки. Наряду с упомянутыми объектами, статуса национальных памятников культуры удостоились могила первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика в Ланах как символ усилий, увенчавшихся образованием независимого государства – Чехословакии.

Студенческое общежитие Главки (Hlávkova studentská kolej) в Праге, которое было включено в данный список, считается символом борьбы студентов за свободу и демократию во время немецкой оккупации 1939 года и напоминанием о студенте Яне Оплетале, смертельно раненном при участии в антинацистской демонстрации 28 октября 1939 года. Как и могилы Яна Палаха на пражском Ольшанском кладбище и Яна Зайица на кладбище Виткова, где ежегодно проходят акты поминовения. В последнем случае - это дань памяти соотечественникам, не желавшим примириться с "нормализацией".