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Договор START и пражская встреча президентов США и России: как это было

Александра Баранова
08-04-2020
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Десять лет назад, 8 апреля в Праге состоялась встреча тогдашних первых лиц Соединённых Штатов Америки и России, Барака Обамы и Дмитрия Медведева. В результате был подписан договор об ограничении количества стратегических ядерных ракет START.

Барак Обама и Дмитрий Медведев, фото: Томаш Адамец, ЧРоБарак Обама и Дмитрий Медведев, фото: Томаш Адамец, ЧРо

Ситуация, при которой Чехию посетили одновременно главы двух крупнейших мировых держав, сложилась впервые, и вызвала разные реакции в политических кругах.

Петр Нечас, на тот момент исполняющий обязанности лидера Гражданской демократической партии, посчитал, что визит Обамы и Медведева не принесёт реальных выгод для Чехии. Политик Мартин Пецина подчеркнул, что этот дипломатический акт необходимо расценивать, как знак уважения, признания и доверия:

«Это значит, что нас видят как нейтральное государство, но также страну, которая сможет гарантировать безопасность для всех участников саммита» (конец цитаты).

Фото: ISC Kosmotras, CC BY 2.5Фото: ISC Kosmotras, CC BY 2.5 «Вот звучат торжественные фанфары, через мгновение откроются двери испанского зала Пражского града и появятся президенты США и России – вот, именно это сейчас и происходит», - вместе с комментатором Чешского Радио Петром Новачеком за ходом встречи следили в тот день тысячи слушателей.

Переговоры и подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ, английское название START – Strategic Arms Reduction Treaty – прим. ред.) состоялись 8 апреля 2010 года ровно в полдень. На момент подписания документа в распоряжении России было 2600 боеголовок, у США – 2126. Возможность заключения договора главы государств при этом обсуждали ещё годом ранее, в июле.

Барак Обама заявил, что Америка прибегнет к использованию стратегических запасов только при условии атаки со стороны противника. Его высказывание уточнил министр обороны Роберт Гейтс: по его словам, не стоит бояться американских атак тем странам, которые играют по правилам и готовы примкнуть к международному сообществу. Гейтс также подчеркнул, что на Северную Корею и Иран это обещание не будет распространяться, так как данные страны правил игры на международной арене не придерживаются.

Во время пражской встречи главы стран успели обсудить о вопрос о возможном наращивании противоракетного потенциала США.

Барак Обама заверил, что система американской противоракетной обороны не ставит задачу изменить стратегическое распределение сил между Россией и США, а наоборот, вовлечь Россию в диалог. Дмитрий Медведев подтвердил готовность России сотрудничать с Соединёнными Штатами в вопросах противоракетной обороны и оговорил право выйти из договора о СНВ в случае, если ситуация примет угрожающий оборот для российских национальных интересов. Американский президент посчитал, что переговоры прошли успешно.

Фото: Christian Dorn, PixabayФото: Christian Dorn, Pixabay «Добрый день! Для меня честь оказаться вновь здесь, в Чешской Республике, в Праге, вместе с господином президентом Дмитрием Медведевым и с чешской принимающей стороной при историческом заключении договора START. Я очень рад, что существует связь между Чешской Республикой и Соединёнными Штатами, есть связь и с Чикаго, где я рос. Я бы хотел поблагодарить господина президента и всех, кто приложил руку к тому, чтобы это исключительное событие состоялось. Я бы также хотел поблагодарить своего друга Дмитрия Медведева – без его личного стремления и его решительного управления мы бы здесь сегодня не находились», - цитировал переводчик речь американского президента, с которой тот обратился к присутствующим после того, как все формальности были улажены.

В продолжение своего выступления американский президент подчеркнул, что основой договорных отношений является доверие между двумя державами, ограничение ядерного потенциала – долгосрочная цель, и пражская встреча – первый шаг по направлению к ней. Именно её достижение, высказал предположение Обама, поможет избежать холодной войны и сделать жизнь на планете безопаснее. Президент обратил внимание присутствующих и на то, насколько важно России и Америке прийти к компромиссу и начать сотрудничать в глобальных вопросах – прежде всего, касательно объёмов стратегического вооружения.

Президент РФ Дмитрий Медведев в своей ответной речи выразил согласие с мнением американского коллеги.

Дмитрий Медведев и Барак Обама, фото: Archiv Bílého domuДмитрий Медведев и Барак Обама, фото: Archiv Bílého domu «Прежде всего я бы хотел поблагодарить моего коллегу, президента Соединённых Штатов Америки, за наше успешное сотрудничество в этом непростом вопросе и за разумные компромиссы, которые были достигнуты в результате работы наших команд. Я бы хотел особенно поблагодарить правительство Чешской Республики и господина президента за предоставленную возможность подписать этот важный договор в прекрасном месте, в Праге», - сказал Медведев.

Российский президент выразил надежду, что подписание договора START станет началом нового этапа отношений между Россией и Америкой, и подчеркнул, что было приложено немало усилий для того, чтобы документ получился качественным. Именно поэтому обсуждение ряда пунктов было непростым, пояснил политик и поблагодарил команды сотрудников, которые профессионально справились с задачей.

Чешский премьер-министр Ян Фишер посчитал подписание договора о СНВ важным событием для обеих стран-участниц и для всего мира. Опрос местного населения, который в те дни провели журналисты Radio Prague International, показал, что чехи держат нейтралитет: либо избегают комментировать встречу двух президентов, либо склоняются к тому, что о результатах говорить ешё рано и упоминают сложный характер взаимоотношений между Россией и Америкой.

«Это положительно в любом случае, так как ликвидация арсенала, пусть и частично вышедшего из строя и устаревшего, хорошая новость. Убывание здесь всяко приятнее, чем гонка вооружений. Это положительный жест, но, в принципе, еще даже не первый шаг» (конец цитаты), - посчитал, например, Богумил Паукнер.

Для американского президента посещение Праги стало вторым по счёту: впервые он побывал здесь в апреле 2009 года и ещё тогда пообещал ограничить объёмы стратегического вооружения США.

Александра Баранова
08-04-2020
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