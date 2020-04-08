Договор START и пражская встреча президентов США и России: как это было

Ситуация, при которой Чехию посетили одновременно главы двух крупнейших мировых держав, сложилась впервые, и вызвала разные реакции в политических кругах.

Петр Нечас, на тот момент исполняющий обязанности лидера Гражданской демократической партии, посчитал, что визит Обамы и Медведева не принесёт реальных выгод для Чехии. Политик Мартин Пецина подчеркнул, что этот дипломатический акт необходимо расценивать, как знак уважения, признания и доверия:

«Это значит, что нас видят как нейтральное государство, но также страну, которая сможет гарантировать безопасность для всех участников саммита» (конец цитаты).

«Вот звучат торжественные фанфары, через мгновение откроются двери испанского зала Пражского града и появятся президенты США и России – вот, именно это сейчас и происходит», - вместе с комментатором Чешского Радио Петром Новачеком за ходом встречи следили в тот день тысячи слушателей.

Переговоры и подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ, английское название START – Strategic Arms Reduction Treaty – прим. ред.) состоялись 8 апреля 2010 года ровно в полдень. На момент подписания документа в распоряжении России было 2600 боеголовок, у США – 2126. Возможность заключения договора главы государств при этом обсуждали ещё годом ранее, в июле.

Барак Обама заявил, что Америка прибегнет к использованию стратегических запасов только при условии атаки со стороны противника. Его высказывание уточнил министр обороны Роберт Гейтс: по его словам, не стоит бояться американских атак тем странам, которые играют по правилам и готовы примкнуть к международному сообществу. Гейтс также подчеркнул, что на Северную Корею и Иран это обещание не будет распространяться, так как данные страны правил игры на международной арене не придерживаются.

Во время пражской встречи главы стран успели обсудить о вопрос о возможном наращивании противоракетного потенциала США.

Барак Обама заверил, что система американской противоракетной обороны не ставит задачу изменить стратегическое распределение сил между Россией и США, а наоборот, вовлечь Россию в диалог. Дмитрий Медведев подтвердил готовность России сотрудничать с Соединёнными Штатами в вопросах противоракетной обороны и оговорил право выйти из договора о СНВ в случае, если ситуация примет угрожающий оборот для российских национальных интересов. Американский президент посчитал, что переговоры прошли успешно.

«Добрый день! Для меня честь оказаться вновь здесь, в Чешской Республике, в Праге, вместе с господином президентом Дмитрием Медведевым и с чешской принимающей стороной при историческом заключении договора START. Я очень рад, что существует связь между Чешской Республикой и Соединёнными Штатами, есть связь и с Чикаго, где я рос. Я бы хотел поблагодарить господина президента и всех, кто приложил руку к тому, чтобы это исключительное событие состоялось. Я бы также хотел поблагодарить своего друга Дмитрия Медведева – без его личного стремления и его решительного управления мы бы здесь сегодня не находились», - цитировал переводчик речь американского президента, с которой тот обратился к присутствующим после того, как все формальности были улажены.

В продолжение своего выступления американский президент подчеркнул, что основой договорных отношений является доверие между двумя державами, ограничение ядерного потенциала – долгосрочная цель, и пражская встреча – первый шаг по направлению к ней. Именно её достижение, высказал предположение Обама, поможет избежать холодной войны и сделать жизнь на планете безопаснее. Президент обратил внимание присутствующих и на то, насколько важно России и Америке прийти к компромиссу и начать сотрудничать в глобальных вопросах – прежде всего, касательно объёмов стратегического вооружения.

Президент РФ Дмитрий Медведев в своей ответной речи выразил согласие с мнением американского коллеги.

«Прежде всего я бы хотел поблагодарить моего коллегу, президента Соединённых Штатов Америки, за наше успешное сотрудничество в этом непростом вопросе и за разумные компромиссы, которые были достигнуты в результате работы наших команд. Я бы хотел особенно поблагодарить правительство Чешской Республики и господина президента за предоставленную возможность подписать этот важный договор в прекрасном месте, в Праге», - сказал Медведев.

Российский президент выразил надежду, что подписание договора START станет началом нового этапа отношений между Россией и Америкой, и подчеркнул, что было приложено немало усилий для того, чтобы документ получился качественным. Именно поэтому обсуждение ряда пунктов было непростым, пояснил политик и поблагодарил команды сотрудников, которые профессионально справились с задачей.

Чешский премьер-министр Ян Фишер посчитал подписание договора о СНВ важным событием для обеих стран-участниц и для всего мира. Опрос местного населения, который в те дни провели журналисты Radio Prague International, показал, что чехи держат нейтралитет: либо избегают комментировать встречу двух президентов, либо склоняются к тому, что о результатах говорить ешё рано и упоминают сложный характер взаимоотношений между Россией и Америкой.

«Это положительно в любом случае, так как ликвидация арсенала, пусть и частично вышедшего из строя и устаревшего, хорошая новость. Убывание здесь всяко приятнее, чем гонка вооружений. Это положительный жест, но, в принципе, еще даже не первый шаг» (конец цитаты), - посчитал, например, Богумил Паукнер.

Для американского президента посещение Праги стало вторым по счёту: впервые он побывал здесь в апреле 2009 года и ещё тогда пообещал ограничить объёмы стратегического вооружения США.