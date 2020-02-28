Девушка с пражской панели в первом звуковом фильме

На фильм, изначально снимавшийся как немой, был дополнительно наложен звук на киностудии Gaumont в Париже, с использованием датской «Системы Петерсена и Поульсена», причем вышел он в трех языковых версиях – чешской, немецкой и французской. В Германии картина появилась в прокате под названием «Die Galgentoni» (первоначальное название рассказа Киша), во Франции – под названием «Tonischka». До наших дней сохранилась лишь полная копия французской ленты, от чешского оригинала остались лишь первые четверть часа полнометражной кинокартины продолжительностью 84 минуты.

В этом небольшом фрагменте Теодор Пиштек от лица рассказчика знакомит зрителя с окружением главной героини, а также звучит одна из двух песен пражского менестреля Kaрела Гашлера, ставших общенародным достоянием и увековеченных в этой ленте – Hradčany krásné («Красивые Градчаны») и Když padá v Praze sníh.

Роль Тонки сыграла звезда «Экстаза» и «Эротикона»

В главной роли Тонки занята словенка Ита Рина (настоящее имя Ида Краванья), успешная карьера которой началась с легендарного «Эротикона», немого черно-белого фильма 1929 года чешского реж. Густава Махаты по мотивам повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Oдного из первых эротических фильмов в истории кино, ставшего предвестником его «Экстаза». На роль матери Тонки пригласили Веру Барановскую, уроженку Санкт –Петербурга, русскую актрису театра и кино, известную также по фильмам, снятым в Германии и Чехословакии. Позже ей, к слову, доверят роль такой знаковой фугуры в чешской истории как мудрая чешская княгиня Либуше, бабушка князей Вацлава и Болеслава.

«Вознесение на небо Тонки Виселицы»

В основу сюжета фильма легла история деревенской девушки, вынужденной по приезде в Прагу заниматься проституцией, описанная в рассказе Эрвина Киша «Вознесение на небо Тонки Виселицы» (Nanebevstoupení Tonky Šibenice). Примыкавший в начале своей творческой деятельности, так же как и Франц Кафка и Макс Брод, к Пражскому кружку, этот автор в своей автобиографической «Ярмарке сенсаций» (1942) написал, что авторы сценария (Вилли Гаас и Бенно Виньи) «украли его сюжет и утверждали, что выслушали историю Тонки непосредственно от нее самой». Она, однако, была рассказана на удивление тем же самым языком, как ее излагал сам Киш, которому об этом поведала эта девушка. Судебную тяжбу, целью которой было установление авторство, автор рассказа проиграл.

Прототипом героини фильма стала реальная жительница провинции Антония Гавлова, вначале работавшая в престижном пражском борделе, а впоследствии упавшая на самое что ни есть социальное дно.

Приверженцы платной любви посещали в Праге салоны Каутского, Фридмана и Навесника

Литературоведы устновили, о каком публичном доме шла речь. Как рассказал в интервью «Чешскому Радио» литературнуй критик Радим Копач,

"Салон Эмануила Каутского находился на улице Платнержска, номер 125, и относился на рубеже XIX-XX вв., как и, например, салоны Гольдшмида, Фридмана (U Friedmannů), Навесника и Aaron, к пражским публичным домам класса люкс. Слава о них разнеслась далеко за пределы Праги.

Представительницы слабого пола, услугами которой пользовались клиенты, даже отдаленно не напоминали проституток, которые стоят на улице. о них говорили как о «дамах высокого уровня» – образованных, начитанных ,с хорошими манерами. Они посещали театры, а позже и кинотеатры, были способны дискутировать на темы серьезные и легкие. Журналист и драматург межвоенного периода Карел Ладислав Кукла в своем двухтомном книжном портрете «Пражская грязь» (Pražské báhno), во многом по духу близкoм стилю журналистики Эрвина Киша, даже приводит имя одной проститутки такого салона, читавшей наизусть стихи французских поэтов в оригинале".

Тонка тоскует по дому и, получив отпуск, едет навестить свою матушку. Здесь ее ждет встреча с любимым парнем Яном, который ее по-прежнему любит и хочет на ней жениться. Тонка отвечает ему взаимностью, однако терзается воспоминаниями о своем поприще продажной любви. В страхе сделать несчастливым своего любимого, уезжает в Прагу. Полиция между тем ищет среди пражских блудниц женщину, которая согласится провести последнюю ночь с убийцей, осужденным на смерть.

Добросердечная Тонка в порыве жалости решается утешить обреченного. После ее возвращения в публичный дом все от нее отворачиваются и начинают презирать. Она оказывается в одиночестве на улице, опускаясь все ниже, пока не встречает на улице своего возлюбленного Яна – он приехал, чтобы разыскать ее в Праге. Страдалица совершенно случайно попадает в драку и падает под колеса повозки. Умирает тяжело раненой в объятиях своего любимого.