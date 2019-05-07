Дева Мария – символ надежды чешских эмигрантов на спасение Родины

«Когда в 1948 году прошлого века многие чешские граждане были вынуждены покинуть республику из-за прихода к власти коммунистов, то даже в такой ситуации они не хотели терять связи со своей родиной. Именно поэтому в кругу чешской общины в США было принято решение воздвигнуть изваяние Девы Марии, которое бы напоминало о скульптуре Богородицы, венчавшей Марианскую колонну, некогда возвышавшуюся на пражской Староместской площади и разрушенную 3 ноября 1918 года», – рассказывает бывший аббат Страговского монастыря Михаэль Йозеф Поездны.

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии Иммакулаты, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 г. Памятник появился в связи драматическими событиями Тридцатилетней войны, когда в 1648 г., разграбив Пражский Град, шведские протестантские войска не смогли перейти Влтаву и ворваться в Старый Город, который обороняли преимущественно жители-католики. Спустя четыре года в память о чудесном избавлении была воздвигнута Марианская колонна, увенчанная скульптурным изображением Богродицы и освящена в присутствии императора Фердинанда III.

Идея уничтожить Марианскую колонну на пражской Староместской площади возникла у писателя-анархиста Франты Сауэра, проживавшего в рабочем районе Жижков. Только что была провозглашена независимость чешских земель от Австро-Венгрии, и желание избавиться от символов многовекового владычества Габсбургов было очень сильно. Так и произошло. Марианская колонна с изваянием Девы Марии Иммакулаты была свержена на землю.

По желанию чешских эмигрантов в Америке, вспоминает бывший аббат Страговского монастыря, итальянский скульптор Алессандро Монтелеоне (Alessandro Monteleone, 1897 Tauranga - 1967 Řím) в 1954 году из каррарского мрамора создал новую скульптуру, подобную той, которая была уничтожена в 1918 году. 22 мая 1955 года она была освящена в чешском папском интернате Nepomucenum (Pontificio Collegio Nepomuceno) в Риме, а потом перевезена в США и поставлена в чешском аббатстве бенедиктинов Lisle у Чикаго. Именно там проходили встречи чешских земляков, во время которых они молились спасти их республику от коммунистов. Они также поклялись, что когда республика будет вновь свободна, изваяние Девы Марии Иммакулаты будет перевезено в Прагу. Сначала они себе представляли, что скульптура могла бы вновь стоять на Староместской площади. Однако это было невозможно.

– «Тогда посланники чешских земляков пришли ко мне и попросили, чтобы священная скульптура могла быть поставлена над Прагой в нашем саду. Естественно, что я согласился. 7 мая, 25 лет назад, это произошло».

На постаменте святого изваяния выведена надпись: «Дева Мария из изгнания, проси за нас» (Panno Maria z Exilu oroduj za nás). Именно эту просьбу повторяют в своих молитвах священнослужители, собираясь перед скульптурным изображением Богородицы каждую первую субботу месяца.

«Уже 25 лет подряд мы каждый месяц после вечерней мессы приходим к статуе Девы Марии и молимся за наше отечество, за восстановление Марианской колонны на Староместской площади, а также за молодых священников и монахов», – подчеркивает особое значение святыни бывший аббат Страговского монастыря Михаэль Йозеф Поездны.