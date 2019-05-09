Дети в долговой яме - как им помочь?

Правительство одобрило предложение группы как правительственных, так и оппозиционных партий, благодаря которому ребенок младше 15 лет впредь не сможет официально стать должником. Согласно проекту закона, задолженность детей будет автоматически переходить на их родителей.
Первопричина проблем – это чаще всего неоплаченный долг за вывоз мусора, невозвращенная или поврежденная книга из библиотеки, неоплаченный штраф за проезд «зайцем» на общественном транспорте.
Особенно долги безбилетников могут с годами достичь суммы десятков тысяч крон. В настоящее время исполнительное производство возбуждено в отношении 6500 тысяч детских должников, десятки тысяч других с имеющейся задолженностью переступили порог совершеннолетия.
«Что касается закона, препятствующего возбуждать исполнительное производство в отношении детей, то правительство его поддерживает», - подтвердил глава кабинета министров Андрей Бабиш.
Проект закона был разработан депутатами от ANO, Социал-демократической партии, Пиратов и христианских демократов. Депутаты подчеркивают, что норма будет касаться лишь несовершеннолетних младше 15 лет.
«Во время дискуссии с коллегами-депутатами мы остановились на возрастной границе 15 лет, когда ребенок получает гражданский паспорт. С этого момента он может теоретически и практически начать подрабатывать и некоторые финансовые вопросы решать самостоятельно. То есть, подросток в свои 14 и 17 лет находится в принципиально разных ситуациях», - объясняет депутат от ANO Патрик Нахер.
«Жесткая буква закона в данном случае противоречит здравому смыслу, ведь это абсолютно нормально, что родители платят за долги своих детей. Предлагаемая мера, на мой взгляд, будет иметь и воспитательный эффект. Родители сначала погасят долг, а потом разберутся со своими потомками», - считает также христианский демократ Ян Бартошек.
А как же быть с юными чехами, против которых исполнительное производство уже возбуждено?
«Сначала мы должны принять такие меры, чтобы детских должников в принципе не появлялось. А на втором этапе необходимо помочь тем, у кого по вине несовершенного законодательства долги уже есть», - говорит Лукаш Коларжик, депутат от Пиратской партии и зампредседателя депутатского Комитета по вопросам задолженности, неплатежеспособности и исполнительных производств.
Наибольшее количество детских должников проживает в г. Плзень, а
наименьшее - в Злинском крае.
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