Дети в долговой яме - как им помочь?

Первопричина проблем – это чаще всего неоплаченный долг за вывоз мусора, невозвращенная или поврежденная книга из библиотеки, неоплаченный штраф за проезд «зайцем» на общественном транспорте.

Особенно долги безбилетников могут с годами достичь суммы десятков тысяч крон. В настоящее время исполнительное производство возбуждено в отношении 6500 тысяч детских должников, десятки тысяч других с имеющейся задолженностью переступили порог совершеннолетия.

«Что касается закона, препятствующего возбуждать исполнительное производство в отношении детей, то правительство его поддерживает», - подтвердил глава кабинета министров Андрей Бабиш.

Проект закона был разработан депутатами от ANO, Социал-демократической партии, Пиратов и христианских демократов. Депутаты подчеркивают, что норма будет касаться лишь несовершеннолетних младше 15 лет.

«Во время дискуссии с коллегами-депутатами мы остановились на возрастной границе 15 лет, когда ребенок получает гражданский паспорт. С этого момента он может теоретически и практически начать подрабатывать и некоторые финансовые вопросы решать самостоятельно. То есть, подросток в свои 14 и 17 лет находится в принципиально разных ситуациях», - объясняет депутат от ANO Патрик Нахер.

«Жесткая буква закона в данном случае противоречит здравому смыслу, ведь это абсолютно нормально, что родители платят за долги своих детей. Предлагаемая мера, на мой взгляд, будет иметь и воспитательный эффект. Родители сначала погасят долг, а потом разберутся со своими потомками», - считает также христианский демократ Ян Бартошек.

А как же быть с юными чехами, против которых исполнительное производство уже возбуждено?

«Сначала мы должны принять такие меры, чтобы детских должников в принципе не появлялось. А на втором этапе необходимо помочь тем, у кого по вине несовершенного законодательства долги уже есть», - говорит Лукаш Коларжик, депутат от Пиратской партии и зампредседателя депутатского Комитета по вопросам задолженности, неплатежеспособности и исполнительных производств.

Наибольшее количество детских должников проживает в г. Плзень, а наименьшее - в Злинском крае.

