Детективный труд эпидемиологов

Согласно актуальным статистическим данным, репродуктивный фактор SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19, за время действия в Чехии правительственных мер по борьбе с коронавирусом уменьшился с 2,6 до 1,1, а это значит, что один больной имеет потенциал заразить чуть более одного человека. Если такая тенденция будет продолжаться, и показатель опустится ниже единицы, эпидемия окажется полностью под контролем, заявил в среду на пресс-конференции Ладислав Душек, директор Института информации и статистики в области здравоохранения.

Одна из ключевых мер, благодаря которой удается справляться с эпидемией – это именно выявление потенциально инфицированных Covid -19 и их своевременная изоляция.

«Наш первый контакт, к которому мы обращаемся – это человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Мы стараемся получить наиболее полную информацию о том, с кем он встречался в течение последних двух недель, когда это приблизительно происходило. Узнаем телефонные номера и так далее. Эти три округа данных мы предоставляем сотрудникам, которые восстанавливают траекторию передвижения и контактов каждого из пациентов», - объяснил «Чешскому Радио» Ян Гутла из Санитарно-эпидемиологической службы г. Градец-Кралове.

В обычные дни он заведует юридическим отделом Службы, но теперь усилие всех работников направлено на поиск потенциально инфицированных людей. С ними связываются по телефону, выясняют их самочувствие, и дают дальнейшие инструкции. Все они обязаны оставаться в изоляции. Один звонок нередко длится и полчаса.

«Важно находить таких людей как можно скорее, и назначать им карантин. Конечно, это работа не для юриста, но ситуация того требует. Я рад, что могу помочь людям разобраться во всем этом», - продолжает Гутла.

Иван Кучера, заведующий краевой Санитарно-эпидемиологической службой, работает там уже 35 лет. За это время пандемии в Чехии не было. По его словам, наиболее важным звеном являются эпидемиологи, которые принимают решения, у кого стоит проводить тесты на коронавирус, а у кого – нет.

«Мы не работаем на смены. Такое у нас не предусмотрено. Чтобы справиться с ситуацией, все теперь работают часов по 16, 18 в сутки». Работники Службы порой напоминают детективов, говорит он. Важно не преувеличивать, подходить ко всему рационально.

«В то же время нельзя и уменьшать риски. Я немного утрирую, но нас погубит не коронавирус, а поведение некоторых людей. С другой стороны, важно осознавать и то, что Covid-позитивные пациенты - не какие-нибудь негодяи, это в большинстве своем весьма ответственные люди, которые сами обращаются к нам».

Одно дело - количество выявленных случаев заболевания, а другое – реальное число зараженных в стране людей, так как у многих болезнь протекает практически без симптомов. Точных данных у специалистов нет, есть предположения. Чтобы получить большую уверенность, центральный штаб «COVID-19» собирается провести исследование на основе репрезентативной выборки жителей Чехии с целью установить уровень зараженности в обществе, сообщил «Чешскому Радио» замминистра здравоохранения Роман Прымула. Отдельно будет проходить анализ населения в регионе г. Литовел, находящегося до минувшего воскресенья в полной изоляции.