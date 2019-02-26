Деньги для жертв имущественных преступлений

Общая сумма выплат также оказалось минимальной. Проблема в том, что на сегодняшний день о новшестве известно далеко не всем, кого это может касаться. До января 2018 года жертвы имущественных преступлений должны были взыскивать финансовые средства со своих обидчиков самостоятельно, прибегая к посредничеству судебных приставов.

Из 80 миллионов крон (около 3 миллионов евро), собранных в 2018 году, жертвам преступлений было выплачено всего 2,6 миллиона крон (100 тысяч евро). 2,1 миллиона крон, а это самая крупная сумма, досталась 50-летней женщине, лишенной мошенником дома. Виновный был приговорен к условному сроку с применением имущественной санкции, а его жертве признано право на компенсацию. Это два главных условия, дающие возможность претендовать на выплату со специального счета Минюста Чехии. Соответствующее заявление необходимо подать в течение двух месяцев после вынесения окончательного приговора. Если претендент на выплату компенсации замешкается – деньги становятся доходом государства.

Всего в 2018 году было принято 87 заявлений, как от граждан, так и от юридических лиц. Часть отклонена из-за несоответствия правилам. Ряд истцов ожидают, смогут ли их ответчики внести необходимые средства. Дело в том, что большое количество преступников для возмещения ущерба не располагают достаточным имуществом.

«Это не фонд, в который бы стекались деньги всех преступников, приговоренных к возмещению ущерба. Законные требования каждого истца могут быть удовлетворены только за счет тех денег, которые были внесены на государственный счет согласно вердикту по их конкретному делу», – комментирует директор Комитета по компенсациям Минюста Чехии Якуб Севера.

Общее количество заявителей постепенно увеличивается. Как судьи, так и полиция все более эффективно начинают распространять информацию о существовании особого компенсационного счета.

«Залогом более успешного использования средств перечисленных на упоминаемый счет Минюста является постоянное информирование граждан о предоставленных им возможностях. Все жертвы преступлений должны хорошо знать установленные для подачи заявлений сроки. Есть профильные организации, занимающиеся помощью жертвам преступлений. Можно обращаться именно туда. Помощь такого рода предоставляется бесплатно, причем делают это специалисты – юристы», – подчеркивает Петра Витоушова, президент организации «Белый круг безопасности».

Кроме средств со специального счета Минюста жертвы преступлений могут получить отдельную государственную финансовую помощь, которая предоставляется безвозмездно. Физическому лицу может быть выплачено до 200 тысяч крон (7,7 тысяч евро). Общая сумма выплат за 2018 год составила 15,5 миллиона крон (596 тысяч евро).