День св. Валентина – импортный праздник, приносящий доход

Согласно последнему исследованию общественного мнения, те, кто решил преподнести своей второй половинке «валентинский» подарок, в среднем потратят на него более 600 крон (24 евро), а на ужин в ресторане – порядка тысячи крон (40 евро). В целом затраты в связи с традицией празднования этого дня чешскому населению обойдутся примерно в два миллиарда крон (80 млн евро).

Журналисты «Чешского Радио» провели свой мини-опрос пражан с целью выяснить, какой праздник им ближе – отмечаемый в Чехии первого мая день влюбленных или праздник св. Валентина.

– Из этих двух праздников влюбленных я больше люблю 1 мая. Традиционный поцелуй в полдень в этот день – просто обязателен. И по сей день, хотя мы уже пожилые супруги,

– рассуждает вслух мужчина пенсионного возраста.

– 1 мая мы с моим приятелем отмечаем, но только символически, как велит традиция – просто поцелуемся где-то под цветущим деревом. А вот в день святого Валентина у нас уже настоящий праздник, так как моего приятеля зовут Валентин, и это – день его небесного покровителя»,

– отвечает на вопрос журналистов молодая девушка.

Еще двое молодых людей из пражского потока прохожих, с которыми общались репортеры на улице, предпочитают 1 мая празднику святого Валентина – последний, как они признались, «их не интересует».

- До того как мы разошлись с моей девушкой, мы выбирались на день святого Валентина, куда-нибудь на прогулку за город,

– рассказал студент столичного вуза.

– Пока был жив мой муж, мы отмечали с ним день влюбленных первого мая. Нам по душе был именно май. Ну, а день Валентина… Я в этот день родилась,

– говорит с грустной улыбкой миловидная пожилая женщина.

– Я отношусь уже к более старшему поколению и гораздо больше привык к празднику влюбленных, который в Чехии отмечают 1 мая. Святого Валентина мы тоже отмечаем, но не так часто и более спокойно. Нам приятней отмечать 1 мая. Моей даме я дарю цветы – посидим за кофе, полакомимся пирожными и порадуем друг друга маленькими подарками,

– объясняет мужчина лет пятидесяти.

Молодой маме с малышом в коляске праздник святого Валентина праздник безразличен:

– Для меня, совершенно определенно, намного важнее 1 мая. «Валентин» меня особо не волнует, праздновать я не собираюсь. У меня маленький ребенок, мы просто будем гулять.

– Я-то «Валентина» не очень жаловал, но моя девушка этот праздник просто обожает, поэтому и я начал его отмечать. Но мне больше все равно нравится первое мая. В это время я могу целоваться под каждым деревом»,

– смеется очередной интервьюент.

Первый день мая или День святого Валентина – это праздник любви. Это всегда приятно, любви много не бывает! Это же очень хорошо, когда мы можем доказать друг другу, что любим – когда угодно, и где угодно!»,

– уверена молодая пражанка.

«Мы с бабушкой, в принципе, не слишком часто празднуем что-либо, и святой Валентин нас уж точно в этом смысле не интересует. Это чужой и импортированный праздник»,

– подчеркивает пожилой мужчина.

Для последнего из респондентов, попавшихся журналистам под «горячий микрофон», день святого Валентина – настоящий праздник любви.

– У меня сейчас подруги нет, но день св. Валентина как покровителя любви для меня важнее, чем майский праздник.

Праздник отмечают свыше двух миллионов человек

Данные опроса Equa bank подтвердил, несколько откорректировав на основе анализа прошлых лет, главный экономист общества Czech Fund Лукаш Кованда. По его подсчетам, мужчины потратят на подарки в среднем 750 крон, представительницы слабого пола – около 600 крон.

«Кто-то пригласит свою возлюбленную покататься на гондоле по Влтаве и каналу Чертовка, иные отдадут предпочтение отелю класса «люкс», где проведут ночь со своей половинкой, поездке в Париж или в Венецию»,

– отмечает Кованда.

В Чехии праздник отмечают уже с 11 февраля. Поэтому продавцы, считая его импортным, но коммерчески успешным, нередко называют этот период «валентинской неделей».