День поминовения усопших: чехи вспоминают родных и близких

Согласно данным, опубликованным агентством IPSOS, на предстоящих выходных собирается отправиться на могилы своих предков около 80 процентов чехов, две трети из них навестят два и больше кладбищ. Лишь 13 процентов населения вспоминает усопших дома, но и они обычно хотя бы зажигают свечку.

На пражское кладбище Ольшаны отправилась с мужем также пани Анна.

«Здесь покоятся мои родители. Каждый, кто кого-то любит и любил, идет в эти дни на кладбище, чтобы еще раз, ежегодно в этот день, попрощаться с усопшими. Сюда ходят и мои дети, и мои сестра и брат. Мы бываем здесь регулярно, не только на Душички, на Рождество и на Пасху, мы заходим сюда каждый месяц», - рассказывает «Радио Прага» пражанка лет пятидесяти.

Самое главное в этот день – вспомнить о своих предках, почтить их память, объясняет Ладислав Копал, председатель Ассоциации похоронных бюро.

«Меняется ли что-то в последние годы? Да. На кладбища стали приходить родители и с маленькими детьми, их там теперь полно, а это, на мой взгляд, хорошо», - отмечает Копал.

Действительно, по центральному пражскому кладбищу гуляют люди всех возрастов, многие пришли сюда целыми семьями, вокруг взрослых резвятся дети с лопатками и вениками.

«Мы хотим навестить могилу моей бабушки, ее не стало, когда мне было четырнадцать лет. Хотим зажечь свечку, возложить венок от всей семьи. Детей мы берем с собой всегда, чтобы они понимали, что это естественно - заботиться о надгробьях своих родственников. Чтобы они видели, что и их родители ходят сюда. Хотим, чтобы и они приходили, когда подрастут», - объясняет пани Мартина.

Уборка могил и возложение цветов проходят еще до начала праздника.

«Конечно, и День поминовения не смог уберечься от коммерции, в магазинах продается огромное количество поминальных предметов и украшений, но главные принципы остаются – люди приводят гробы в порядок и украшают их еще до «Душичек», а 2 ноября приходят только зажечь свечи», - подтверждает Ладислав Копал, который занимается похоронным бизнесом уже 32 года. За это время поменялось немногое, говорит он, но все же некоторые новшества есть.

«В последние годы расширился спектр ритуальных услуг, одной из них является, например, развеивание праха усопшего на лужайке. А когда наступает День поминовения усопших, то мы видим, что людям вдруг становится жалко, что у них нет своего личного уголка с собственным захоронением. Они приходят на эту лужайку, а там стоят несколько сотен чужих людей, нет возможности побыть со своими умершими наедине», - заключает председатель Ассоциации похоронных бюро.