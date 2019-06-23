Демонстрация на пражском Летенском поле

В чем причина демонстраций?

Участники демонстраций требуют отставки премьера Андрея Бабиша, так как возмущены ситуацией, связанной с его конфликтом интересов. Демонстрантов не устраивает, что холдинг Agrofert получает крупные дотации из европейских фондов. До 2017 года нынешний чешский премьер Андрей Бабиш являлся владельцем упоминаемой фирмы, но в связи с ужесточением правил Евросоюза был вынужден перевести ее в трастовые фонды. Протестующие граждане уверены, что премьер Андрей Бабиш, используя свою позицию, продолжает влиять на процесс предоставления дотаций холдингу Agrofert. Подобного рода подозрение проверяют аудиторы Европейской комиссии. Официально их следствие еще не было завершено, однако, предварительные заключения указывают на то, что Чешской Республике угрожает возвращение в бюджет ЕС крупных дотационных сумм.

Еще одной причиной протестов является подозрение, что премьер Андрей Бабиш стремится оказывать влияние на осуществляемые уголовные расследования. Полиция считает, что Андрей Бабиш совершил дотационное мошенничество. В апреле сего года, на следующий день после того как полицейские выдвинули прокуратуре предложение подать соответствующую уголовную жалобу, произошла смена на посту министра юстиции. Организаторы и участники демонстраций усматривают в этом попытку вмешательства в расследование и требуют также отставки нового министра юстиции Марии Бенешевой.

Как на выдвинутые требования реагирует премьер-министр Чехии Андрей Бабиш?

Премьер Андрей Бабиш отвергает все предъявляемые ему обвинения. Он подчеркивает, что к сегодняшнему дню еще не завершено ни расследование подозрений о злоупотреблениях дотациями, ни европейский аудит. Андрей Бабиш заявляет о своей уверенности в том, что он не нарушал никаких законов и правил. Он считает, что все происходящее является целенаправленной кампанией против него и отвергает возможность своего ухода в отставку.

Возглавляемое Андреем Бабишом движение ANO c большим преимуществом выиграло не только последние парламентские выборы (29,6%), но менее месяца назад также стало победителем выборов Европарламент (21,1%). Это свидетельствует о том, что, невзирая на массовые протестные демонстрации, Андрей Бабиш располагает поддержкой значительной части общественности.

Кто организует демонстрации?

Протесты не являются прямым результатом действий оппозиции. Демонстрации созываются объединением «Миллион мгновений для демократии», которое еще не принимало участия в каких-либо выборах. Глава объединения – Микулаш Минарж.

Как долго протесты продолжаются?

Изначальной целью объединения «Миллион мгновений для демократии» было за 100 дней, начиная с 25 февраля 2018 года, собрать один миллион подписей под воззванием «Мгновение для отставки», в котором было высказано требование об отстранении Андрея Бабиша с поста главы правительства. В качестве причины выдвинутого требования приводилось то, что на посту премьера не может находиться «уголовно преследуемый человек, чье имя находится в списках бывших агентов StB» (чехословацкий аналог советского КГБ). Миллиона подписей под упомянутым воззванием объединению собрать не удалось, но с весны 2019 года оно успешно организует демонстрации сторонников своих требований.

Протесты постепенно усиливаются. Пражские демонстрации собирают десятки тысяч человек. До сих пор манифестации осуществлялись на столичной Вацлавской площади. Для воскресной демонстрации 23 июня 2019 года организаторы выбрали символическое место – Летенское поле (в 1989 году здесь осуществилась исторически самая массовая протестная акция, тогда направленная против коммунистического правительства Чехословакии).