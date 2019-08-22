Демократия полвека назад и сегодня – в Праге вновь протестовали против властей и компартии

«А тайга, ничего не подозревающая ласковая тайга закрывает наш путь густым снегом от всего мира, который ни о чем не догадывается…» Над Вацлавской площадью звучит песня Марты Кубишовой «Тайга блюз», посвященная Восьмерым отважным, вышедшим в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и поплатившихся за это свободой.

С этой мелодии началась манифестация, которая вечером 21 августа вывела на улицы тысячи граждан. Над головами – копии плакатов 1968 года: «Иван иди домой!», «Правда победит!» и по-русски: «За вашу и нашу свободу».

Стоя под памятником св. Вацлаву – символическом для Чехии месте, Микулаш Минарж, активист движения «Миллион мгновений за демократию» подчеркнул: «Мы собрались сегодня здесь затем, чтобы отстаивать не только собственную свободу, но и свободу угнетенных во всем мире. По стечению обстоятельств именно в эти дни происходили разгоны демонстраций граждан, требовавших свободных выборов в России. Непосредственно рядом с Гонконгом проходят учения тысяч военнослужащих китайской армии с целью запугать граждан Гонконга, которые, помимо прочего, также требуют свободных выборов».

Движение «Миллион мгновений за демократию» организовало манифестацию как дань памяти событиям полувековой давности и как «комментарий» к текущей политической ситуации. Уже не в первый раз движение собирает «антибабишевские» акции под лозунгами критики в адрес премьера Андрея Бабиша, в отношении которого расследуется дело по злоупотреблению дотациями Евросоюза. В Словакии, откуда родом глава кабинета, были опубликованы архивные документы, свидетельствующие о его сотрудничестве в годы социализма с StB – аналоге советского КГБ. Речь Минаржа прерывалась криками «Позор!» в адрес Бабиша.

«Мы бесконечно благодарны, что благодаря усилиям и жертвенности наших отцов и дедов сейчас в нашей стране есть свободные выборы. Однако все мы, наверное, недоумеваем, почему нами сегодня управляет бывший агент госбезопасности, в отношении которого возбуждено уголовное дело, у которого присутствует конфликт интересов. Что наш президент грубо нарушает конституцию, а вместо того чтобы отдать дань памяти событиям 21 августа, наш президент не просто молчит, а встречается с председателем компартии Войтехом Филипом. И хотя наша сегодняшняя встреча – прежде всего, напоминание о событиях прошлого, мы и об этом не можем молчать, делая вид, что ничего не происходит. И именно поэтому события прошлого актуальны и в наши дни. Дорогие сограждане! Мы собрались сегодня, чтобы выразить свою решимость больше никогда не допустить того, чтобы времена несвободы вернулись», – подчеркнул Минарж.

Движение «Миллион мгновений за демократию» критикует премьера за то, что коалиционное правительство было утверждено парламентом после того, как глава кабинета заручился поддержкой фракции коммунистов, в результате чего коммунистическая партия укрепила свое влияние.

Участники траурного шествия положили гроб с именами жертв подавления протестных акций 1969 года к дверям штаб-квартиры компартии, расположенной на соседней с Вацлавской площадью улице. Активисты в черном, с приколотыми на груди мишенями, символизировали молодых людей, погибших 50 лет назад от рук режима, возглавляемого компартией. На мостовой были очерчены силуэты их тел. Собравшиеся нарисовали мелом на асфальте следы своих ног, показав тем самым, что к зданию компартии пришло множество людей, которые ничего не забыли.

Глава чешских коммунистов Войтех Филип в ответ на акцию заявил, что современная коммунистическая партия Чехии и Моравии появилась только в 1990 году. Манифестация завершилась на Градчанской площади перед Пражским Градом, куда собравшиеся принесли большие красные трусы, которые вот уже несколько лет символизируют в чешском обществе прокоммунистическую и прокремлевскую ориентацию, в которой обвиняют президента Милоша Земана его оппоненты.

Микулаш Минарж напомнил об обстоятельствах, сопровождавших смену главы Минкульта. Разорвав на глазах у собравшихся текст Конституции, активист тем самым символически показал, что президент нарушил Основной закон, не утвердив министра, выдвинутого коалиционной социал-демократической партией. Конфликт по поводу портфеля главы Министерства культуры продолжался три месяца, завершившись тем, что Милош Земан так и не назначил на эту должность предложенного социал-демократами Михала Шмарду. Теперь пост министра займет другой кандидат от ЧСДП – Любомир Заоралек.

«Мы принесли сюда все, с чем вышли с Вацлавской площади – осознание исторических параллелей, печаль, протест, благодарность, надежду, решимость и Конституцию Чешской Республики!», – скандировал Микулаш Минарж, стоя у подножия памятника Томашу Гаррику Масарику. У постамента первого президента Чехословакии, который считается олицетворением демократического пути развития общества, собравшиеся также начертили мелом свои следы.