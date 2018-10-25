Дело Хашогги: чешский МИД отреагировал на убийство журналиста

Глава внешнеполитического ведомства сообщил свое решение в ходе личной встречи послу Саудовской Аравии в Чешской Республике Наифу аль-Абуду. Насильственная смерть журналиста в здании консульства, по мнению Петршичека, свидетельствует о явном нарушении международного права. Посол в свою очередь заявил, что расследование дела является для его государства главным приоритетом.

«Я предполагаю, что мы к этому трагическому инциденту скоро вернемся, и совместно с остальными странами ЕС обсудим и другие рестриктивные меры, в том числе ограничение на экспорт военного материала», - сообщил министр в ходе пресс-конференции.

К такому шагу уже приступила Германия, которая объявила запрет на поставки вооружений в Королевство, в то время как Испания и Франция намерены дождаться официального завершения исследования этого дела.

По словам Петршичека, атаки против журналистов неприемлемы. «Свободное общество не может существовать без независимых СМИ. Насильственная смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в стенах Консульского отдела Саудовской Аравии не может быть никем и ничем оправдана», - сообщил далее чешский министр.

Саудовскую Аравию упомянул во время интервью «Чешскому Радио», посвященному теме чешских военнослужащих в Афганистане, также бывший глава внешнеполитического ведомства Любомир Заоралек. «Терроризм родом скорее из Саудовской Аравии. Несмотря на это, как мне кажется в последнее время, именно она является нашим главным другом», - сообщил с долей сарказма Заоралек.

Посольство Саудовской Аравии в Чехии, в свою очередь, заявило, что надеется на то, что ни чешское правительство, ни правительства других дружеских государств не предпримут невзвешенных шагов до завершения расследования дела. Любая реакция, спровоцированная предвзятыми сообщениями СМИ, нанесет ущерб двусторонним отношениям между обеими странами, подчеркнуло посольство.

Делом Хашогги в ближайшие дни займется также Палата депутатов. Петршичек намерен пообщаться на эту тему и с премьером Андреем Бабишем.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, откуда уже не вышел. По мнению турецких правоохранительных органов, Хашогги в здании консульства допрашивали, затем пытали до смерти и расчленили его тело.