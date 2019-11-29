Дело об убийстве афганца при допросе военными Чехии и США

Напомним, что 22 октября 2018 г. служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомоблилю с чешскими военнослужащими на афганской базе Шинданд в провинции Герат. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохазка, еще двое чехов получили ранения. До конца октября 2018 года при исполнении своих обязанностей погибли 14 чехов в Афганистане, где чешский военный контингент в настоящее время насчитывает в около 250 человек.

Афганские военные задержали Хана. Он оказался в тюремной камере на военной базе, где его допросили представители сил альянса – сначала Чехии, а потом США. По утверждению афганских властей, после этого арестованный не мог самостоятельно передвигаться и через несколько часов скончался в больнице. New York Times информировал, что Хан во время допроса подвергся жестокому избиению и пыткам, после чего был передан афганским властям. Неизвестно, били ли Хана американские или чешские солдаты», – сообщил данному изданию представитель Совета провинции Герат Вакил Ахмад Карухи.

Милош Земан отреагировал на это собщение словами, «что он считает издание The New York Times, на основании собтвенного опыта, крайне несерьезным».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее назвал предположение о причастности представителей чешского контингента «заведомой дезинформацией». В ноябре 2018 года Минобороны и Генштаб Армии ЧР сообщили, что все события, имеющее отношение к гибели Т. Прохазки, как и В. Хана, «тщательно расследуются в порядке, принятом в армии любого демократического государства», без приведения конкретных деталей.

Уголовное дело затрагиваeт высшие эшелоны Чешской армии

«Уголовное дело, затрагивающее высшие эшелоны Чешской армии, разделено на две части: первая касается расследования ЧП, имевшего место в прошлом году на афганской базе, вторая объяснения обстоятельств смерти Вахидуллаха Хана и возможности причастия к ней чешского военного контингента, которых руководство нашей армии не удостоило должного внимания», – сообщил Ekonomický deník со ссылкой на источник, не пожелавший раскрывать свое имя. Информацию подтвердил адвокат чешских военных Ондруш, отметив, что «она является правильной, однако клиент не уполномочил его делать какие-либо публичные заявления».

Заключение сделано преждевременно, вердикт обрывочный

В интервью «Чешскому Радио» Радек Ондруш, тем не менее, счел необходимым объяснить, по какой причине главная линия дела требует повторного рассмотрения.

– Дело вернули Военной полиции на дополнительную проверку, его расследование начнется с самого начала. Государственный обвинитель предъявил Военной полиции претензии по поводу того, что заключение было преждевременным, а также не подвергалось повторному анализу, вердикт был фрагментированным, недостаточно аргументированным и конкретным.

Фигуранты дела скрыли обстоятельства происшедшего от Минобороны

«Уголовное производство полностью не закрыто, расследование продолжается», – сообщила, в свою очередь, также пресс-секретарь Военной полиции Никола Гайкова.

Согласно информации еженедельника Respekt, опубликованной в августе текущего года, все четверо фигурантов дела были членами комиссии, прибывшей на военную базу спустя три дня после смерти Хана с целью проверки обстоятельств происшедшего. После этого они якобы стремились скрыть детали дела от некоторых представителей своего руководства, министра обороны и государственной прокуратуры Чехии.

Минообороны Чехии ранее сообщило, что активно сотрудничает с органами, проводящими расследования причин гибели афганского солдата в рамках небоевой миссии НАТО – OTAN «Решительная поддержка» по обучению и оказанию поддержки правительственным силам Афганистана. В миссии, стартовавшей с начала 2015 года, участвуют тридцать девять стран. Военнослужащие альянса при этом не участвуют в боевух действиях и заняты исключительно подготовкой афганских силовзх структур.

Погибший специалист из Кинологического центра вооруженных сил Томаш Прохазка в пятницу, 29 ноября, удостоится in memoriam медали «Бронзовая звезда», четвертой по значимости боевой награды Вооруженных сил США.