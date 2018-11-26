Дела насущные – отношения после Brexit, безопасность Чехии и ЕС

В этом случае речь идет о собственных возможностях ЕС и о координировании действий в рамках НАТО. На первый план вышли и конкретные действия, которые Чехии может предпринять в целях обеспечения, как собственной, так и общей безопасности в Евросоюзе. Все упомянутые темы Томаш Петршичек, министр иностранных дел Чехии, затронул в эфире общественного «Чешского Телевидения», а также в интервью «Чешскому Радио».

Гарантия для Чехии

«У наших граждан ныне есть гарантия, что их права в Великобритании будут соблюдаться точно также, как и права непосредственных подданных Соединенного Королевства. В течение ближайших двух лет нашим фирмам гарантированы те же самые правила работы в Великобритании и экспорта своих товаров, как и до сих пор», – подчеркнул руководитель чешского МИД.

Предоставленным временным отрезком, считает Томаш Петршичек, нужно использоваться с максимальной выгодой для себя: «Мы можем добиться того, что отделение Великобритании будет управляемым процессом, и не произойдет единовременного расторжения всех существующих договоров, внезапного исчезновения Соединенное Королевства с внутреннего рынка. Это для нас важно. Нам предоставлено время для налаживания наших отношений, в том числе, в сфере безопасности, образования, внедрения инноваций… Мы можем обеспечить продолжение нормального сотрудничества с Великобританией».

Наличие договора по Brexit, по мнению руководителя чешского внешнеполитического ведомства, доказывает наличие с обеих сторон политической воли продолжить сотрудничество.

«После отделения Великобритании для Чехии стане важным найти более широкую коалицию для продвижения собственных интересов в ЕС. Ранее я уже упоминал, что мы должны искать поддержку не только у стран-членов Вышеградской четверки (V4 – Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), но и у иных государств, например у стран Балтии и у скандинавских государств. На необходимо создавать более широкие коалиции с теми, кто подобным с нами образом видит будущее европейского законодательства и реформу Евросоюза», – отмечает министр Томаш Петршичек.

Общеевропейская системы безопасности и коллективная оборона в рамках НАТО

Если обратить свои взоры на область обеспечения безопасности в Европе, то Чехия, по словам министра иностранных дел, в этом плане весьма активна: «Недавно мы обсуждали новые инициативы в сфере безопасности Европы, которые соотносятся с нашими действиями в рамках НАТО. Мы говорили, например, о необходимости создания «европейского миротворческого инструмента», который поможет Европейскому союзу укреплять стабильность своего непосредственного окружения, отстранять возникающие конфликты».

Чехия поддерживает программу PESCO (Permanent Structured Cooperation), которая поможет расширить сотрудничество армий государств ЕС в рамках общеевропейских боевых подразделений.

– «Чехия поддерживает программу и предложила для реализации несколько проектов, как минимум один из которых в настоящее время получил шанс для реализации. Мы поддерживаем гражданский пилон европейской оборонной политики. Это инструмент достижения стабилизации в странах, решающих свои внутренние конфликты или же находящиеся в стадии непосредственно после прекращения того или иного конфликта. Все это помогает улучшить реноме Европы на мировой сцене в качестве силы, способной внести свою лепту в дело обеспечение мира и стабильности».

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в интервью «Чешскому Радио» вновь подтвердил, что для страны имеют одинаковый вес стремление по созданию общеевропейской системы безопасности и обороны, так и коллективная оборона в рамках НАТО.

– «НАТО для нас остается ключевым инструментом коллективной безопасности, однако мы считаем, что и европейцы должны расширять свои возможности по внесению вклада в общую безопасность и оборону. Мы должны углублять сотрудничество с целью решения проблем в соседствующих с нами областях».

Выгоды и проблемы отношений с Китаем

Чехия ныне активно развивает отношения с Китаем, по поводу которого директор Информационной службы безопасности (BIS) Михал Коуделка в одном из своих интервью недавно завил, что шпионы из КНР начали активно действовать на чешской территории с целью получения информации военного и технологического характера. Говорил Михал Коуделка также и о попытках оказания влияния на чешскую политическую сцену.

Глава МИД Чешской Республики поданному поводу заявил, что сообщения Информационной службы безопасности его ведомством без соответствующего внимания не оставлены. Одновременно Томаш Петршичек говорит о невозможности расторжения отношений с Китаем, так как эта страна не только партнер в сфере торговли, являясь по своему весу второй экономикой мира. Это партнер, без которого трудно решать целый ряд глобальных вопросов, например, работать на поприще расширения принципов свободной торговли или реализовывать планы по охране окружающей среды.

В то же время министр говорит о необходимости усиления собственной безопасности Чехии: «Например, мы можем внедрить мониторинг иностранных инвестиций. Над этим уже работают, учитывая также и актуальную дискуссию, разворачивающуюся в Европейском союзе. В некоторых членских государствах ЕС подобный инструмент уже действует. Разработкой чешской системы мониторинга занимается Министерство промышленности и торговли. Система будет учитывать не только экономический эффект, но и обращать внимание на возможный риск с точки зрения безопасности, который может быть связан с конкретной осуществляемой иностранной инвестицией».