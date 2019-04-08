Цыгане во Второй мировой. Не только жертвы, но и солдаты

В Международный день цыган, который отмечается 8 апреля, обычно вспоминают о Параимосе – цыганском Холокосте. Однако цыгане были не только жертвами – они сражались против Гитлера с оружием в руках.

Чехословацкие цыгане знали о нацизме не понаслышке. 8 декабря 1938 года Гиммлер выпустил циркуляр «урегулирование цыганского вопроса из-за природы этой расы». «Захват Судет заставил цыган бежать из занятых немцами пограничных территорий внутрь страны, что вызывало неудовольствие в чешских деревнях и подогревало антицыганские настроения, которые уже широко бытовали в то время. И эти «клещи», о которых можно говорить еще начиная со времен Первой республики, начали сжиматься все сильнее, пока в конце 1939 года не был подписан закон о запрете на кочевую жизнь», – рассказывает историк Музея цыганской культуры Анна Врталкова.

«А еще Дракон избавил нас от цыган»

Гонения на цыган достигли своего пика в 1942 году, когда появился закон Auschwitz-Erlass, который предписывал депортацию цыган – все они подлежали отправке в Освенцим для уничтожения, и такого народа в Третьем рейхе больше не должно было быть. 10 июня 1942 года в протекторате Чехии и Моравии, где также проводился геноцид, вышло распоряжение переписать всех цыган; лагеря трудовой повинности были преобразованы в «пункты сбора», откуда транспорты отправлялись в Аушвиц. Как напишет в своей пьесе Евгений Шварц: «А еще Дракон избавил нас от цыган».

Историки до сих пор не могут установить даже приблизительно, сколько цыган погибло в газовых камерах – здесь называют цифры от полумиллиона до полутора миллионов. Также остается неизвестным количество цыган, сражавшихся с Гитлером с оружием в руках.

«В процессе мобилизации в армию добровольцев или призывников, о них записывали различные сведения, однако в плане этнической принадлежности в армии спрашивали лишь о родном языке новобранца и очень редко о национальности. Поэтому по дошедшим до нас историческим документам мы не можем установить точное число цыган, которые служили в иностранных армиях, поскольку можем найти лишь тех, у кого такая пометка по каким-то причинам существует», – рассказывает историк Зденко Маршалек, сотрудник из Института современной истории Академии наук Чехии.

В чехословацкой армии национальность значения не имела

Такие записи лишь изредка делались в тот момент, когда молодого человека забирали в армию. «Например, цыган сообщил, что его родным языком является словацкий, а офицер призывной комиссии в скобках приписал «цыган», или «цыганская национальность», или другие подобные сведения. Однако все это единичные случаи, благодаря которым мы из доступных нам документов можем выяснить, что речь шла именно о цыгане», – объясняет историк. Известно, что цыгане служили в пехотных войсках, в стрелковых подразделениях. В протоколах призыва на воинскую службу, хранящихся в Военном архиве Чехии, сохранилось всего 53 пометки о «цыганской национальности» призывника, что, конечно, не отражает истинного масштаба их участия в войне. Например, существуют сведения о солдатах, сражавшихся в рядах войск антигитлеровской коалиции, про которых точно известно, что они были цыганами, однако в их документах никаких подобных данных не содержится.

«Что касается упомянутых 53 солдат, то это были люди, призванные в армию в конце 1944 – начале 1945 года. Первые появились в середине ноября 1944 года – их призвали на территории Польши, а потом их призывали в январе 1945 года в словацком Гуменне в ходе мобилизации, которая проводилась на территории, уже освобожденной Красной армией».

В армии прогитлеровской Словакии цыганам давали только лопаты

Какие воинские звания были у цыган? На этот вопрос у историка есть ответ. «Более 30 из них были новобранцами, что определял их возраст – более 30 из 53 были моложе 25 лет. Это были молодые мужчины, которые не успели пройти срочную службу в чехословацкой армии до подписания Мюнхенского договора 1938 года. У 12 из них стояла пометка, что они уже служили в армии – как правило, в словацкой. Их звание было «рядовой словацкой армии», однако речь там шла о службе в строительных частях, поскольку цыган, как и евреев, призывали в словацкую армию только на подсобные работы. Они не были избавлены от воинской повинности, однако не служили с оружием в руках. То есть их определяли в строительные батальоны, занимавшиеся самыми примитивными работами – рытьем окопов и так далее. Хотя там поддерживалась военная дисциплина, и солдатам выдавалась форма, единственным их оружием была лопата и другие инструменты. Любопытно, что с лопатой они проводили и учения, как солдат с винтовкой». Так обстояли дела в Словакии, которая под давлением Берлина в 1939 году отделилась от Чехии, став отдельной республикой – сателлитом нацистской Германии.

В годы второй мировой войны в армиях антигитлеровской коалиции цыгане служили во всех видах войск, уходили на фронт добровольцами, становились партизанами. Они сражались рядах Чехословацкого армейского корпуса Людвига Свободы. Однако их число установить невозможно по той же причине – их национальность редко указывалась в документах.