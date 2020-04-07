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ČVUT: 3D-респираторы для детей с тяжелыми заболеваниями

Эва Туречкова
07-04-2020
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Специалисты Чешского технического университета в Праге и антропологи университета им. Масарика в Брно взялись за разработку детских респираторов, которые можно будет распечатать на 3D – принтере. Ученые приступили к делу из-за многочисленных просьб, поступающих от родителей, чьи дети страдают тяжелыми хроническими заболеваниями и входят в число пациентов, подверженных в связи с эпидемией коронавируса наибольшему риску.

Фото: Archiv CIIRCФото: Archiv CIIRC

Антропологи предоставили компьютерщикам собственную базу данных, в которую входят 3000 трехмерных моделей лица, в том числе тысяча сканов детских лиц. Виртуальные данные станут основой при создании медицинских масок, предназначенных для детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Учитывая информацию, в каком возрасте наблюдается наиболее бурное развитие детского организма и увеличение размера лица ребенка, будут создаваться отдельные размеры 3D-масок.

«Мы создали усредненные модели для каждой возрастной категории, данные пражскими техниками уже получены. Мы предупредили их также о том, что лица девочек и мальчиков развиваются по-разному, первые растут быстрее. Этим вопросом мы займемся чуть позже, пока создается усредненная модель для обоих полов», - рассказала «Чешскому Радио» Петра Урбанова, директор Института антропологии университета им. Масарика.

Фото: Archiv CIIRCФото: Archiv CIIRC Респираторы класса CIIRC RP95-3D, создаваемые Чешским техническим университетом, уже тестируют врачи, спасатели и работники критической инфраструктуры Чехии. Они не предназначены для обычного пользователя, а для защиты категорий лиц, входящих в наибольшую группу риска. Детские полумаски будут защищать, в первую очередь, пациентов юного возраста, страдающих тяжелыми заболеваниями.

«Мы стали получать ряд эмоциональных писем от родителей, которые узнали о наших новых полумасках, и искали всевозможные пути, как защитить своих больных детей с онкологическим диагнозом, лейкемией и другими серьезными заболеваниями», – рассказала Эва Долежалова из пражского исследовательского центра Института информатики, роботики и кибернетики (CIIRC).

Маски, созданные в указанных лабораториях, упруги, непроницаемы, плотно примыкают к лицу. Только опыт покажет, сколько размеров надо будет создавать. По словам разработчиков, в случае детских масок нужно уделять особое внимание способу крепления респиратора на лице, а также весу самого фильтра, чтобы защитное средство не было слишком тяжелым.

Респираторы можно дезинфицировать в паровых стерилизаторах, которыми снабжено большинство медкабинетов и лабораторий. Или же опрыскивать их регулярно дезинфицирующим раствором на базе спирта. Особо важно правильно надевать маску, чтобы не инфицировать ее изнутри.

«Разработчики уделяли особое внимание этому факту при креплении резинок на маске. Их можно легко завернуть за края маски, чтобы этого не происходило», завершает Долежалова.

Эва Туречкова
07-04-2020
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