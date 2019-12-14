Архив передач

Цветочный сад Кромержижа останется во владении государства

Эва Туречкова
14-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Архиепархия г. Оломоуц не имеет права на возврат Цветочного сада в г. Кромержиж на основе закона о реституции церковного имущества. Окончательное решение Краевого суда г. Брно вступило в законную силу. Сады остаются в собственности государства.

Скачать: MP3
Фото: Petr Hudec, NPÚФото: Petr Hudec, NPÚ

Архиепархия добивалась права на владение Цветочным садом, считая его составной частью комплекса Кромержижского замка, который был возвращен католической церкви в 2017 году.

Фото: Petr Hudec, NPÚФото: Petr Hudec, NPÚ Согласно постановлению суда, на территории сада были после национализации замка возведены постройки, которые являются его неделимым целым. Цветочный сад находится в ведении Национального ведомства по охране памятников.

В 1998 году замковый комплекс и сады были признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

«Ведомство по охране памятников отказалось заключать с истцом какую-либо договоренность, так как не считает, что комплекс замка и Цветочный сад составляют функциональное целое. После длительного процесса предоставления доказательств обеими сторонами к подобному заключению пришел и суд. По его мнению, нет свидетельств того, что Цветочный сад является составной частью имущества, которое было истцу уже возвращено», - сообщила пресс-секретарь суда Клара Белковова.

Фото: Petr Hudec, NPÚФото: Petr Hudec, NPÚ «Решением суда мы недовольны, так как он не взял во внимание наши аргументы, а мы полагаем, что они имеют свой вес и с ними нужно считаться», - рассказал Иржи Грачка, представитель архиепархии.

Католическая церковь обращает внимание на то, что замок Кромержиж, Дворцовый сад и Цветочный сад были в качестве единого целого включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цветочный сад в стиле позднего ренессанса был разбит в XVII веке Карлом II, графом Лихтенштейном из Кастелькорна за пределами Кромержижа. Участок разделен аллеей на две части: северную - с фонтанами и восьмигранной ротондой в стиле рококо, а также колоннадой с бюстами божеств, и южную – с холмами и прудами. По мнению оломоуцкой архиепархии, доказательством неделимости шедевров Кромержижа является и то, что в истории нет прецедента, когда у замка и у Цветочного сада были разные владельцы.

Эва Туречкова
14-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Павел Рыхетски и Яромир Йирса, фото: ЧТК/Шалек Вацлав

Конституционный суд в споре о налогах встал на сторону церквей

Финансовые компенсации, выплаченные в рамках реституции церковного имущества, не будут облагаться налогом. Окончательное решение принял Конституционный…
Фото: Clément Godbarge, CC BY-SA 3.0

У монашеского ордена отобрали лес

Высший суд Чехии впервые в истории страны принял решение, обязывающее церковный субъект вернуть недвижимость, возвращенную ему в рамках Закона…
Иллюстративное фото: Pete Linforth / Pixabay, CC0

Церковная реституция и налоги. Финальный раунд

Во вторник, 23 апреля 2019 года, парламентом Чешской Республики была принята поправка к закону, обязующему чешские церковные организации платить…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL