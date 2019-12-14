Цветочный сад Кромержижа останется во владении государства

Архиепархия добивалась права на владение Цветочным садом, считая его составной частью комплекса Кромержижского замка, который был возвращен католической церкви в 2017 году.

Согласно постановлению суда, на территории сада были после национализации замка возведены постройки, которые являются его неделимым целым. Цветочный сад находится в ведении Национального ведомства по охране памятников.

В 1998 году замковый комплекс и сады были признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

«Ведомство по охране памятников отказалось заключать с истцом какую-либо договоренность, так как не считает, что комплекс замка и Цветочный сад составляют функциональное целое. После длительного процесса предоставления доказательств обеими сторонами к подобному заключению пришел и суд. По его мнению, нет свидетельств того, что Цветочный сад является составной частью имущества, которое было истцу уже возвращено», - сообщила пресс-секретарь суда Клара Белковова.

«Решением суда мы недовольны, так как он не взял во внимание наши аргументы, а мы полагаем, что они имеют свой вес и с ними нужно считаться», - рассказал Иржи Грачка, представитель архиепархии.

Католическая церковь обращает внимание на то, что замок Кромержиж, Дворцовый сад и Цветочный сад были в качестве единого целого включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цветочный сад в стиле позднего ренессанса был разбит в XVII веке Карлом II, графом Лихтенштейном из Кастелькорна за пределами Кромержижа. Участок разделен аллеей на две части: северную - с фонтанами и восьмигранной ротондой в стиле рококо, а также колоннадой с бюстами божеств, и южную – с холмами и прудами. По мнению оломоуцкой архиепархии, доказательством неделимости шедевров Кромержижа является и то, что в истории нет прецедента, когда у замка и у Цветочного сада были разные владельцы.