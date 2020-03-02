Covid-19 в Чехии прошелся по авиарейсам в Италию, биатлонному чемпионату и вузовским аудиториям

Временный запрет на прямые перелеты касается южнокорейского Сеула, а также итальянских городов Милан, Венеция, Болонья, Бергамо. Реагируя на решение Совбеза, о приостановке автобусных рейсов в Италию также заявила чешская транспортная фирма RegioJet.

«Совет безопасности Чешской Республики поручил всем министрам и руководителям отделов органов государственного управления немедленно разработать типовой эпидемиологический план на случай массового заращения граждан», – подчеркнул премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш во время брифинга после двухчасового заседания Совбеза в понедельник утром.

По решению Совета безопасности Чехии, Чемпионат мира по биатлону, который должен с 5 по 8 марта состояться в городе Нове Место-на-Мораве, будет проходить без зрителей. На соревнования должны были приехать десятки тысяч болельщиков, однако, организаторы спортивных состязаний уже ранее заявили о своей готовности выполнить все указания, касающиеся противодействия распространению коронавируса.

Принятое решение разочаровало чешского биатлониста Михала Крчмаржа:

«Я считаю, что было принято худшее из всех возможных решений. Лучше уж состязания вовсе отменить. Я хорошо знаю атмосферу, царящую здесь в Новом Месте-на-Мораве во время соревнований биатлонистов, это как бурлящий котел. Поэтому я не могу себе представить, как можно состязаться перед пустыми трибунами. Мне очень грустно. Я даже задумываюсь, ехать мне на чемпионат или нет. Я разочарован. Надеюсь, что руководители государства уверены в правильности своего решения».

До сих пор в Чешской Республике были официально подтверждены три случая заражения Covid-19. Речь идет о двух чешских гражданах и одной американке. Все они находятся в пражской больнице «На Буловке». Состояние пациентов, как заявила глава Клиники паразитологии, инфекционных и тропических заболеваний Гана Рогачова, весьма хорошее. Все они размещены в отдельных специализированных палатах:

«В этих палатах нет пациентов с другими диагнозами. Все обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, все могут пользоваться собственными телефонами. Медицинский персонал о них заботится в нормальном режиме. В данном случае речь не идет о заболевании наивысшей степени опасности».

Ожидается, что к концу следующей недели трое первых пациентов уже перестанут быть переносчиками инфекции.

Главная работа в настоящее время ведется сотрудниками санитарно-эпидемиологических станций.

«Краевые санитарно-эпидемиологические станции в настоящее время разыскивают граждан, напрямую контактировавших с пациентами, находящимися в пражской инфекционной больнице. Мы полностью готовы продолжить работу в условиях появления новых случаев заражения», – заявила главный санврач страны Эва Готвальдова.

Некоторые граждане страны с целью профилактики распространения коронавируса уже находятся в домашнем карантине, так как они вернулись с лыжных курортов Италии. В Южной Чехии, например, таковых около 80 человек.

В понедельник и во вторник из-за опасений распространения коронавируса отменены занятия на Машиностроительном факультете Чешского технического университета в Праге. Один из педагогов этого вуза контактировал с коллегой из Чешского сельскохозяйственного университета, побывавшим на научной конференции в итальянском городе Удина, оказавшемся в зоне массового распространения коронавируса.

Чешский сельскохозяйственный университет также на несколько дней отменил лекции.Как выяснилось, инфицированный педагог, когда у него еще не было признаков заболевания, в течние трех дней посещал свой вуз и общался там с коллегами и студентами. Как сообщается, в группу риска ныне входит около 20 студентов и 24 сотрудников университета.

В зависимости от развития ситуации с увеличением числа зараженных коронавирусом, правительство Чехии, как заявил глава МВД Ян Гампачек, могло бы воспользоваться своим правом объявить «исключительное положение». Мера позволит эффективно регулировать, например, поставку необходимого медицинского материала и дезинфекции в стационары, а также обязать граждан заявлять о своем возвращении из зон массового распространения коронавируса.