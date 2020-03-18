COVID-19: моравский город-призрак

Впервые в новой истории власти Чешской Республики полностью блокировали некоторые населенные пункты страны. В настоящее время в Оломоуцком крае изолировано 24 000 человек. Кроме того, закрыта деревня Кинице под городом Градец Кралове, где проживает менее 90 человек.

В карантинную зону допускаются только водители грузового транспорта, поставляющего товары, медики, полиция и пожарные. Исключение также делается для лиц, помогающих проживающим в районе родственникам.

Карантин был введен срочно в три часа ночи. О том, как он понял, что оказался в блокированной зоне, по телефону «Чешскому Радио» рассказал местный житель по имени Павел: «Я узнал об этом утром, когда по дороге на работу, неподалеку от поселка Литовел, меня остановила полиция. Должен признаться, что утром я не следил за новостями. Однако уже накануне вечером я читал на различных форумах в Фейсбуке, что область Уничов – Червенка – Литовел серьезно затронута коронавирусом, так что подобного следовало ожидать».

При этом, как считает Павел, местные жители не испытывают недостатка в информации. «На сайте города Уничов опубликованы конкретные данные: что этот регион был закрыт, указано, почему. Информация распространяется как на сайтах, так и в Фейсбуке, куда пишет мэр города, который отвечает на вопросы практически каждому, – хотя вопросов очень много».

Как себя вести в такой ситуации, по мнению, Павла, очевидно: «Каждый понимает, что нужно что-то купить, чтобы не задерживаться в магазине и не ходить туда каждый день. Так что я заехал в него на обратном пути, купил основное – хлеб, рогалики, молоко, масло. Потом все просто: дети все равно дома, поскольку школа закрыта. Так что нужно проверить запас лекарств, наличие продуктов питания и других необходимых вещей, а потом работать из дома».

Правда, не любую работу можно делать удаленно – с этой проблемой столкнулся и Павел. Однако в данной ситуации выбирать не приходится.

Мода на резиновые перчатки

Уничов, основанный в XIII веке, славится своим готическим собором и ратушей в стиле неоренессанс. На центральной площади в благодарность избавления от чумы некогда воздвигли Марианский столб... Этот живописный уголок Моравии журналисты уже окрестили «городом-призраком».

Жители стараются не появляться лишний раз на улице. «Большинство ходит по городу в масках и резиновых перчатках. Если люди стоят в очереди в аптеку, то сохраняют непривычно большую дистанцию друг от друга. Поскольку информации поступает много, и жители знают, что ситуация далеко не радужная, они ведут себя соответствующим образом. Те, у кого, как, например, у меня, нет медицинской маски, закрывают род платком или шарфом – используют любое альтернативное решение», – объясняет Павел, который сообщает, что паники в городе не наблюдается.

«Атмосфера спокойная, перед магазинами нет столпотворения – люди ведут себя корректно и сами себе предписали жесткий карантин. По сравнению с обычным днем видно, что людей на улице – минимальное количество».

Маски и респираторы нужны как воздух

Сейчас в Чехии главная проблема — нехватка масок и респираторов. При этом правительство вынесло постановление, что появляться в любом общественном месте можно только в повязке, закрывающей рот и нос. Однако ими, в первую очередь, обеспечивают медиков, полицейских, социальных работников. И масок нет даже в Уничове. «Идеально было бы получить достаточное количество масок и респираторов, а также средства дезинфекции, в чем сейчас ощущается острый дефицит. Это, конечно, улучшило бы ситуацию», – подчеркивает житель Уничова.

Первый случай заражения в Оломоуцком крае был обнаружен 10 марта. Инфицированным оказался сотрудник иностранной компании родом из Японии. По-видимому, заражение произошло во время командировки – в Британии или Мюнхене. Сейчас японец находится в инфекционном отделении больницы Простеёва, и его состояние вызывает серьезные опасения.

Затем вирус был обнаружен у супружеской пары из Литовеля, которые ездили в Италию кататься на лыжах. Вскоре COVID-19 заболела их соседка. Медики полагают, что болезнь из этого очага пошла дальше, тем более что населенные пункты вокруг Уничова расположены близко, родственники селятся в соседних домах, и жители поддерживают тесный контакт. Карантин продлится не менее четырнадцати дней.