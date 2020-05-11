Covid-19: как сказалось закрытие ресторанов на пивоваренном бизнесе Чехии?

Закрытие ресторанов привело к существенным изменениям в структуре спроса на пенный напиток. В то время как продажи бочкового пива практически прекратились, сбыт бутылочного и баночного пива, начиная с середины марта, увеличился практически на 15 процентов.

«Существуют реальные опасения, что некоторые рестораны обанкротятся, то есть спрос на разливное пиво останется ниже обычного, люди привыкнут сидеть больше дома, будут расти продажи пива в упаковках. С другой стороны, я оптимист. Думаю, что чешское пиво и чешские пивные рестораны являются неотъемлемой частью нашей традиции. Пивная культура в Чехии настолько уникальна, что я особо не переживаю. Не думаю, что пандемия существенно отразится на поведении наших потребителей. Я считаю, что мы все опять рады будем зайти в ресторан вкусно поесть и выпить хорошего пива. Вопрос заключается только в том, когда это произойдет», говорит Зденек Гавлена, шеф объединения пивоварен «Старопрамен».

По словам Гавлены, пивзавод в рамках программы помощи ресторанам и пивным барам решил принимать обратно просроченное бочковое пиво, которое рестораны не успели продать. Вместо него заведения бесплатно получат в тех же объемах новый, свежесваренный напиток.

Пивзаводам Чехии придется ликвидировать тысячи гектолитров пива, которое необходимо будет сначала разбавить и нейтрализовать. Процесс ликвидации пенного напитка должен происходить в присутствии работника Таможенной службы, так как в рамках мер помощи бизнесу из-за коронавируса была принята поправка к закону, позволяющая пивоварням не платить потребительский налог на пиво с продукции, которую придется из-за введенных против коронавируса мер ликвидировать. Некоторые мини-пивоварни даже начали разливать его бесплатно или развозить по окрестностям и продавать из автомобиля.

«Мы следим за ситуацией. К нам поступает информация от сотен ресторанов, которые не уверены, удастся ли им снова открыться. К сожалению, есть и десятки сообщений от владельцев заведений, которые решили закрыть свой бизнес». На днях была организована акция под защитой Союза пивоварен и солодовен «Спаси пивной ресторан», призывающая завсегдатаев финансово поддержать «свое» заведение. На инициативу откликнулись, в первую очередь, жители Праги и Южной Моравии.

Некоторые города и другие населенные пункты малому бизнесу идут навстречу по-другому, освобождая предпринимателей от уплаты аренды за используемые ими помещения, говорит председатель Союза городов и деревень Чехии, староста города Кыйов Франтишек Лукл.

«Кроме того, некоторые администрации населенных пунктов оказывают предпринимателям также прямую финансовую помощь», - продолжает староста Кыйова.

Именно ресторанный бизнес, по его словам, во время эпидемии коронавируса пострадал больше всего. Как известно, начиная с понедельника, при соблюдении строгих гигиенических правил и дистанции между столиками в 2 метра, в Чехии разрешается снова открыть некоторые уличные рестораны.