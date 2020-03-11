Covid-19: Чехия приняла беспрецедентные меры

В чем заключается суть предпринятых мер? С какой целью они принимаются?

Совет безопасности Чехии и правительство делают все для того, чтобы свести общественную жизнь в стране до минимума. Главная цель - воспрепятствовать одноразовому скоплению большего количества людей. Другие меры направлены на полную изоляцию зараженных вирусом лиц, а также активную защиту тех, для кого новый коронавирус смертельно опасен. Речь идет о пожилых гражданах и людях, страдающих от хронических заболеваний. В приоритеты государства входит также защита работников критической инфраструктуры государства и медработников.

«Эпидемиологическая ситуация в Европе развивается далеко не в лучшем направлении. Опасение вызывают данные не только по Италии, но и по Германии, Франции и Испании, где количество зараженных также продолжает расти. Исходя из подсчетов и моделей дальнейшего развития событий, мы уверены, что оправдано и обосновано именно в это время (еще до вспышки инфекции в стране) ввести самые строгие меры. Мы не одни, подобным образом действует, например, Словакия, активен также Израиль», - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Каким образом государство пытается предотвратить эпидемию Covid-19? Перечислим конкретные меры…

Во-первых, начиная со среды, 11 марта, в Чехии закрыты все учебные заведения. Дома остались все учащиеся начальных и средних школ, а также студенты вузов. Мера введена на неограниченный срок времени, пока не поступит новое указание. Для начала, предположительно, на две недели. Министр образования Роберт Плага допускает вариант сокращения летних каникул. Некоторые школы предлагают студентам учиться самостоятельно, учителя готовы давать задания и проверять их по электронной почте.

Детские сады могут остаться открытыми, почему?

По мнению государства, группы в детских садах малочисленны. Тем не менее, министерством образования рекомендовано в целях профилактики закрыться на карантин и детсадам.

Ограничения, касаются не только учащихся и детей, но и взрослого населения страны…

Согласно экстренному указу Министерства здравоохранения от 10 марта, в стране запрещены все общественные, а также частные мероприятия численностью более 100 человек. Постановление касается театральных, музыкальных и других культурных представлений, показов кино, спортивных акций и религиозных собраний, за исключением заседаний органов власти и судов. В стране отменены также все фестивали и организованные народные гуляния под открытым небом. Министерство культуры настоятельно рекомендовало не пытаться обходить распоряжение правительства, уменьшив количество проданных билетов до 99 и так далее.

Как быть с культурными учреждениями, которые интересуют, в первую очередь, зарубежных и отечественных туристов? Каков порядок посещения музеев, галерей итд?

Начиная с 10 марта, в Чехии остаются закрытыми все галереи, музеи, театры, замки и другие достопримечательности, которые являются бюджетными учреждениями Минкульта, а также библиотеки. Мера также введена на неограниченный срок времени, до момента поступления нового указания. Ограничен доступ в Пражский Град, кафедральный собор св. Вита, частично закрыт пражский зоопарк.

Какой режим введен в больницах и поликлиниках?

Что касается больниц, в Чехии запрещен доступ посторонних лиц во все стационарные медицинские учреждения, в том числе дома престарелых, хосписы, заведения, предоставляющие социальные услуги. Навещать можно лишь несовершеннолетних пациентов, больных с ограниченной дееспособностью, рожениц, а также лиц, находящихся в терминальной стадии неизлечимого заболевания.

Гражданам, которые чувствуют недомогание, рекомендовано обращаться к своему лечащему врачу по телефону.

Отделения хронических заболеваний, лечащие пациентов с ослабленным иммунитетом, выписывают клиентам электронные рецепты, консультации с врачом проходят также по телефону, рутинные осмотры перенесены на другие сроки.

Несмотря на то, что Чехия относится к наиболее атеистичным государствам мира, четверть населения страны считает себя верующими. Могут ли эти люди ходить причащаться, как и раньше?

Как сообщает Чешская епископская конференция, в связи с запретом на проведение в стране общественных мероприятий численностью более 100 человек, службы и мессы будут проводиться таким образом, чтобы в храмах и костелах одновременно находилось меньшее количество людей.

Согласно Конференции, верующие могут выполнить обязанность христианина посещать воскресную службу также посредством просмотра воскресной службы по телевидению, или послушав ее по радио или в Интернете.

Закроются ли также крупные гипермаркеты и шоппинг-моллы?

На данный момент нет. По мнению государства, проблему представляют мероприятия, во время которых на одном и том же месте длительное время в непосредственной близости друг от друга находятся сотни людей. «В магазинах, фитнессах, бассейнах и так далее люди не сидят на одном месте рядом с теми же людьми, они приходят и уходят в разное время. Такие места представляют значительно меньшую проблему», - утверждает министр здравоохранения Адам Войтех.